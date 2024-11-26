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麥當勞肋排堡 12月回歸

編譯周靜芝 / 即時報導
深受歡迎的麥當勞肋排堡（McRib）將於12月回歸，這款商品的美味醬汁，即日起在網路上也能買得到，但卻讓忠實粉絲意見不一。美聯社
深受歡迎的麥當勞肋排堡（McRib）將於12月回歸，這款商品的美味醬汁，即日起在網路上也能買得到，但卻讓忠實粉絲意見不一。美聯社

深受歡迎的麥當勞肋排堡（McRib）將於12月回歸，但卻讓忠實粉絲意見不一。

每日郵報（Daily Mail）報導，麥當勞肋排堡將從12月3日起限時供應，而對於只想要醬汁的人，半加侖裝的醬汁Whole Lotta McRib Sauce也於11月25日上市，讓消費者可隨個人喜好塗抹在任何食物上。

麥當勞肋排堡是在烤麵包內夾以醬汁調味的去骨豬肋排，加上洋蔥與醃小黃瓜片。該公司行銷與顧客體驗長哈珊（Tariq Hassan）表示，麥當勞肋排堡不只是漢堡，也是飲食文化的一部分、是傳奇與盛事。他說，季節限定的肋排堡，本身就像是節日，為擁抱這種精神，今年用這款醬汁帶給粉絲更大的喜悅。

對於能夠大量購買肋排堡的醬汁，粉絲們的反應是既興奮又驚恐。其中一人留言說，在這個通膨高漲的時刻，麥當勞卻以20元價格出售半加侖的醬汁，所以她的心情十分矛盾。

另一位鐵桿粉絲打趣說，敬請期待他因為帶了一罐醬汁而被連鎖壽司餐廳Sugarfish踢出門外的影片；另一人則稱，半加侖裝的肋排堡醬汁，讓人困惑、覺得被打敗了。

2022年，麥當勞告訴顧客這款漢堡將永遠從菜單上消失，但隔年它又回來了。

今年10月，中西部各州的麥當勞爆發大規模大腸桿菌感染，造成1人死亡、10人住院。這次疫情導致約2700家麥當勞門市（約全美門市五分之一）停產四盎司牛肉堡，因為官方懷疑其肉餅或洋蔥可能受到污染。

疾病管制與預防中心（CDC）表示，每天有10萬美國人食用四盎司牛肉堡，任何人若吃了這種食物後感到不適，應立即與醫生聯絡。

食品安全專家也提醒，消費者若吃下受污染食物，應在2至8天內保持警覺，因為症狀可能需要大約一周的時間才會開始出現。CDC表示，目前為止已有49人證實在麥當勞用餐後染病，但這很可能是被低估的數字。

麥當勞 CDC 疫情

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