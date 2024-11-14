速食連鎖店馬鈴薯泥評比 肯德基不是第一名

馬鈴薯泥。圖：pixabay

儘管速食餐廳供應的馬鈴薯泥，沒有像薯條那般普遍，但仍是許多消費者喜愛的餐點，美食網站Tasting Table撰稿人柏德芮克（Neala Broderick）也是其中之一；她認為，同樣是馬鈴薯，薯條在大多數速食店佔主要地位，而馬鈴薯泥卻沒有得到應有的讚賞。柏德芮克在試吃了幾家的馬鈴薯泥後，依整體口感、味道、價格和份量，得出以下的排名（從後往前）：

5. Crown炸雞

遍布紐約布魯克林與皇后區的這家店的馬鈴薯泥，是所有排名中最便宜的，但不是柏德芮克的最愛。她說，馬鈴薯泥太過濃稠，也缺少味道，還有種乾燥、黏黏的質感，顯示可能是重新加熱，而不是新鮮製作的。

4. 肯德基 炸雞

肯德基炸雞（KFC）是美國人最喜歡的炸雞之一，而馬鈴薯泥則是炸雞的完美搭檔。柏德芮克說，KFC的馬鈴薯泥輕盈絲滑，與Crown的黏糊感截然不同；馬鈴薯被充分攪拌均勻，一點顆粒都沒有。她表示，KFC將馬鈴薯泥裝入容器時，幾乎將濃郁的肉汁混入其中，與其說是配菜，它更接近沾醬。

3. Popeyes

這家從路易斯安納州 起家的快餐連鎖店以卡津菜（Cajun）的風味餐為主，奶油馬鈴薯泥沾滿了卡津菜肉汁，價格只比肯德基的貴幾美分，但濃稠度恰到好處，味道也更豐富。多數馬鈴薯泥口味都很簡單，但Popeyes每一勺都可以看到綠辣椒塊與黑胡椒粒。

2. Jollibee

源自菲律賓的Jollibee，除了炸雞、馬鈴薯泥之外，也提供義大利 麵、漢堡排，以及受歡迎的菲律賓燴米粉（palabok）。柏德芮克指出，Jollibee的馬鈴薯泥勝過Popeyes，要歸功於其完美無瑕的口感，是她吃過唯一保有馬鈴薯原味的。它似乎是將真正的馬鈴薯搗碎，在濃郁與蓬鬆間取得適當平衡，肉汁則為帶甜味的馬鈴薯泥增添了鹹味與深度。

1. Boston Market

這家來自麻州的餐廳雖然是速食連鎖店，但馬鈴薯泥卻最接近家的味道。柏德芮克說，其他的馬鈴薯泥幾乎沒有機會與Boston Market競爭，歸因於它含澱粉質又帶有空氣的口感；價格雖是名單上最貴的，但份量卻最大。淺棕色肉汁的味道也不錯，濃郁、更有肉香；奶油般的稠度，既能突出鬆軟的馬鈴薯泥，又不會掩蓋它的味道或口感。