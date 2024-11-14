我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約「堵車費」捲土重來 明年1月開收 降至9元

曼哈頓市中心摩天大廈失火 濃煙衝上天際

速食連鎖店馬鈴薯泥評比 肯德基不是第一名

編譯周靜芝 / 即時報導
馬鈴薯泥。圖：pixabay
馬鈴薯泥。圖：pixabay

儘管速食餐廳供應的馬鈴薯泥，沒有像薯條那般普遍，但仍是許多消費者喜愛的餐點，美食網站Tasting Table撰稿人柏德芮克（Neala Broderick）也是其中之一；她認為，同樣是馬鈴薯，薯條在大多數速食店佔主要地位，而馬鈴薯泥卻沒有得到應有的讚賞。柏德芮克在試吃了幾家的馬鈴薯泥後，依整體口感、味道、價格和份量，得出以下的排名（從後往前）：

5. Crown炸雞

遍布紐約布魯克林與皇后區的這家店的馬鈴薯泥，是所有排名中最便宜的，但不是柏德芮克的最愛。她說，馬鈴薯泥太過濃稠，也缺少味道，還有種乾燥、黏黏的質感，顯示可能是重新加熱，而不是新鮮製作的。

4. 肯德基炸雞

肯德基炸雞（KFC）是美國人最喜歡的炸雞之一，而馬鈴薯泥則是炸雞的完美搭檔。柏德芮克說，KFC的馬鈴薯泥輕盈絲滑，與Crown的黏糊感截然不同；馬鈴薯被充分攪拌均勻，一點顆粒都沒有。她表示，KFC將馬鈴薯泥裝入容器時，幾乎將濃郁的肉汁混入其中，與其說是配菜，它更接近沾醬。

3. Popeyes

這家從路易斯安納州起家的快餐連鎖店以卡津菜（Cajun）的風味餐為主，奶油馬鈴薯泥沾滿了卡津菜肉汁，價格只比肯德基的貴幾美分，但濃稠度恰到好處，味道也更豐富。多數馬鈴薯泥口味都很簡單，但Popeyes每一勺都可以看到綠辣椒塊與黑胡椒粒。

2. Jollibee

源自菲律賓的Jollibee，除了炸雞、馬鈴薯泥之外，也提供義大利麵、漢堡排，以及受歡迎的菲律賓燴米粉（palabok）。柏德芮克指出，Jollibee的馬鈴薯泥勝過Popeyes，要歸功於其完美無瑕的口感，是她吃過唯一保有馬鈴薯原味的。它似乎是將真正的馬鈴薯搗碎，在濃郁與蓬鬆間取得適當平衡，肉汁則為帶甜味的馬鈴薯泥增添了鹹味與深度。

1. Boston Market

這家來自麻州的餐廳雖然是速食連鎖店，但馬鈴薯泥卻最接近家的味道。柏德芮克說，其他的馬鈴薯泥幾乎沒有機會與Boston Market競爭，歸因於它含澱粉質又帶有空氣的口感；價格雖是名單上最貴的，但份量卻最大。淺棕色肉汁的味道也不錯，濃郁、更有肉香；奶油般的稠度，既能突出鬆軟的馬鈴薯泥，又不會掩蓋它的味道或口感。

肯德基 義大利 路易斯安納州

上一則

年終為財務「健康檢查」這8件事很重要

下一則

掃拖機器人「拯救」了她 趁黑五提前促銷入手

延伸閱讀

料理好市多牛肋排2道食譜 免吸油煙又簡單上菜

料理好市多牛肋排2道食譜 免吸油煙又簡單上菜
雞肉醃料 烹飪專家：常被倒掉的酸黃瓜汁最好用

雞肉醃料 烹飪專家：常被倒掉的酸黃瓜汁最好用
肯德基、必勝客業績下滑 百勝集團本季銷售額跌2%

肯德基、必勝客業績下滑 百勝集團本季銷售額跌2%
灣區飲用水口感最佳？ 盲測結果出乎意料

灣區飲用水口感最佳？ 盲測結果出乎意料

熱門新聞

好市多有多種冷凍食品，可作為均衡飲食的一部分，並有助降低三酸甘油脂。(美聯社)

好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨

2024-11-12 11:30
示意圖。Image by Chil Vera from Pixabay

「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜

2024-11-07 09:18
可攜式迷你電熱鍋(Crockpot Lunch Crock)。圖取自Amazon.com

打包剩菜當午餐 這款可攜式迷你電熱鍋好用

2024-11-11 11:25
Image by Steve Buissinne from Pixabay

學習富豪滾錢術 窮忙族該知道的3件事

2024-11-08 09:47
示意圖。Image by Claudio Scot from Pixabay

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

2024-11-11 09:13
網友抱怨好市多內部分令人討厭的服務人員。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

2024-11-13 19:30

超人氣

更多 >
「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿
華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭
態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首
南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼