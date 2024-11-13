星巴克假日季節飲品 美國粉絲敲碗要這2款海外版

星巴克在全球各地推出了節日飲品。路透

美國星巴克 (Starbucks)在11月7日宣布推出新一波季節性飲品菜單，不過，其中兩款飲品只有在澳洲 與菲律賓等海外門市才有，讓許多忠實粉絲感到失望。

據紐約郵報報導，星巴克2024年的假日飲品重新推出許多粉絲最愛的飲品，包括經典性的薄荷摩卡、焦糖布蕾拿鐵、栗子糖漿拿鐵以及糖晶餅乾杏仁奶拿鐵(Iced Sugar Cookie Almondmilk Latte)，適合茶飲愛好者的飲品冰薑餅燕麥奶香料茶也再次回歸。星巴克的季節性假日冷泡口味也重新回歸，除了全新的薑餅冷泡外，薄荷巧克力、糖果餅乾、栗子杏仁糖以及焦糖布蕾選項也重出江湖。

今年星巴克首度推出首個假日限定鮮果冰飲「紅莓歡樂橙鮮冰飲」(Cran-Merry Orange Refresher)，這款最新加入的飲品還可以改做紅莓歡樂橙檸檬冰飲或加入椰奶的紅莓歡樂冰飲。

除了在美國，星巴克在全球各地也推出了節日飲品，其中在澳洲，清單上便增加了兩款並未在美國推出的飲品：鹹脆餅可可星冰樂和鹹脆餅可可拿鐵（可選冰飲或熱飲）。

根據澳洲星巴克門市表示，鹹脆餅可可拿鐵的主打上方搭配紅色餅乾、鹹脆餅碎片及可可醬。鹹脆餅可可星冰樂則是由冰塊、咖啡 、鹹脆餅糖漿以及客戶選擇的牛奶混合製成，上面搭配可可醬、鮮奶油和「酥脆節日風味」。根據「Parade」指出，甜鹹口味的假日飲品也在菲律賓、泰國、馬來西亞和新加坡門市有銷售，於是有美國星巴克粉絲回應說，「一開始我很興奮，接著我看到並不是在美國，」這位附上哭泣表情符號的民眾寫道。

「沒錯！這些應該在這裡賣！我還發現之前都沒看過那些口味！一定很好喝！」另一位民眾補充說。另一位民眾則表示，「我當時非常興奮，但立即轉為難過。」

美國星巴克客戶除了推出新飲品之外，還一併推出新的季節性點心，包括火雞鼠尾草丹麥麵包(turkey sage danish)、深太妃糖圓環蛋糕、雪人蛋糕棒(snowman cake pop)和企鵝造型餅乾，以及例如李子奶酪糖霜丹麥麵包(Sugar Plum Cheese Danish)和蔓越莓蛋糕(Cranberry Bliss Bar)等熱門產品。除此之外，星巴克還公布了節日商品，包括季節性的飲料器具與禮品都可在星巴克門市購買。此外，星巴克的節日咖啡和奶精也已經在超市上架銷售。