辣味麥克雞塊回歸 全美只有這些地方吃得到

麥當勞(McDonald's)近日證實，他們最具人氣的限定口味「辣味麥克雞塊」(Spicy Chicken McNuggets)已經於4日限時回歸，不過只在部分地區供應。美聯社

速食愛好者已經清楚表明他們的偏好之一：刺激辛辣的口味，無論是從三明治到雞塊、Shake Shack到星巴克 (Starbucks)，推出的辣味品項往往十分受歡迎、搜尋熱度飆升，且沒有任何降溫的跡象。麥當勞 (McDonald's )近日證實，他們最具人氣的限定口味「辣味麥克雞塊」(Spicy Chicken McNuggets)已經於4日限時回歸，不過只在部分地區供應。

麥當勞6日透過電郵向美國廣播公司新聞網(ABC News)證實，廣受歡迎的辣味麥克雞塊限時回歸，但只在參與活動的美國門市出現，包括鳳凰城、達拉斯、休士頓、紐約、曼菲斯等特定當地市場的菜單上。

辣味麥克雞塊2020年首次推出，標誌著數十年來第一個新的麥克雞塊口味，混合了卡宴(cayenne)辣椒和紅辣椒(chili pepper)的調味，為經典雞塊增添香辣風味。自推出以來它已多次作為全國限時品項出現，並從2022年開始成為地區限時品項，由於深受粉絲喜愛，許多人都要求將它列為永久品項。辣味麥克雞塊將提供4塊、6塊、10塊、20塊甚至40塊的點餐選擇。