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「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜

記者張聲肇/即時報導
示意圖。Image by Chil Vera from Pixabay
示意圖。Image by Chil Vera from Pixabay

德州路邊屋」（Texas Roadhouse）在一片漲價聲中，堅持以20-25元的低價位提供牛排、馬鈴薯和蔬菜「大餐」，和普羅大眾分享 「負擔得起的奢侈品」，7-9月的業績比去年同期上升了8.5%， 持續年初以來平價牛排館業績報喜的趨勢。

有31年歷史的德州路邊屋，祖籍地不是德州，而是印第安那州，業績得以趁低價上升，表示它全國655家分店比去年多賣了好幾百萬份牛排。競爭對手如「橄欖園」（Olive Garden）、星巴克和「感謝上帝周五了」（TGI Friday's）的業績都在下滑，連麥當勞都勉強靠5元經濟餐撐住0.1%的成長率。

德州路邊屋餐廳還在社媒上贏得好評，不像那些只懂漲價的競爭對手，迭遭惡評。餐飲服務漲價的主因是食物和人力成本都在漲，消費者成為成本轉嫁的對象。

Reddit上一則題為「德州路邊屋從不讓人失望」的貼文，附上玉米的牛排餐照片，圖說「味道一級棒，僅24元」，有5700人翹大拇指說讚。另一則也附照片，說只賣22元「性價比令人難以相信」的貼文，也獲得很多人贊同。

德州路邊屋的主要競爭對手長角牛排屋（Longhorn Steakhouse）全國分店近600家，業績也有成長，不過只成長4%，不到前者的一半。

這兩家牛排連鎖店都有在經濟困頓期逆勢成長的本領，秘訣在於讓客人覺得「物超所值。」

業界分析師薩雷拉（Jim Salera）說，這兩家平價牛排館和高檔牛排館如STK牛排屋比起來，最大的不同是，牛排餐讓客人感覺｢很負擔得起。」

長角牛排屋食客的平均帳單是26元，德州路邊屋是22元。

專家說，牛排是消費者心目中的奢侈品，用很平民的價格就買得到一份分量不小，附有馬鈴薯和蔬菜的牛排餐，就予人「物超所值」感。

薩雷拉說，「對它們的核心客戶而言，這就是『負擔得起的奢侈品』。」

德州 星巴克 麥當勞

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