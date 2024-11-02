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一杯僅2.75美元 紐約最好喝「夏威夷可娜咖啡」在壽司店？

世界新聞網／輯
網友分享紐約好喝的咖啡。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrew Neel ）
網友分享紐約好喝的咖啡。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrew Neel ）

全紐約最好喝的夏威夷咖啡！一名人在美國的網友分享，紐約一家日料餐廳Happy Tuna的夏威夷可娜（Hawaii Kona）咖啡是全紐約最好喝的，且一杯只要2.75美元。店家也現身說法，「咋們家的啤酒也很划算，壽司也超好吃」。

一名華人網友在小紅書貼文分享「全紐約最好喝的夏威夷可娜咖啡」，是位於紐約的日料壽司店Happy Tuna，該網友表示他沒有吃過這家的壽司，但是咖啡非常美味，價格也只要2.75美元，他笑稱，「要是我這篇火了，這家老闆肯定納悶，我這麼大一家壽司店裡空蕩蕩沒人來吃飯，怎麼全都買了杯咖啡就走」。

該篇貼文吸引到店家本人親自回覆，留言「天！刷到我們自己了真的神奇大數據！謝謝寶子支持，咋們家的啤酒也很划算，壽司也超好吃」。

其他人留言「附近還有一家叫kona coffee的也不錯，但我只喝過熱的」、「我之前在紐約我覺得最好喝的是blue bottle matcha latte with oat milk，就是不苦澀又順口那種感覺」、「這年頭還有這麼便宜的咖啡」、「明天去試試」、「大數據推給我就在附近上班哈哈哈安排」、「這家在東村有店啊，肯定比這個好喝」、「我期待我的那杯了」。

可娜豆kona主要產於夏威夷最大島嶼，夏威夷島。因為Kona音譯的關係，所以可娜豆、可納咖啡、可那咖啡豆等等，指的都是同一款咖啡豆。

咖啡 夏威夷 華人

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