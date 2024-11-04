好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過

好市多（Costco）。歐新社

廣受歡迎的倉儲式賣場好市多 （Costco ）提供許多超值優惠，除了雜貨、家庭用品、洗浴用品、美妝品與電子產品外，也可以買到美味的烘焙食品。 理財網站The Ascent報導，好市多的各式點心可以滿足味蕾，又不致花費過多；以下是5種可考慮買回家享用的甜點。

1. 奶油可頌麵包

如果想假裝坐在巴黎的咖啡 館外，邊啜飲著早晨的咖啡，每包有12個的好市多奶油可頌，只需花費約5.99元就能讓你如願。 可以輕鬆用它們做三明治，或單獨享用。是否擔心無法在賞味期前吃完？臉書好市多粉絲團Costco Finds許多成員都表示，冷凍可讓這些麵包保存良好。

2. 南瓜派

想在感恩節為家人準備最完美的點心嗎？好市多的經典南瓜派，一向讓購物者對這款季節性甜點讚不絕口。只需花5.99元，就能買到12吋、超過三磅的南瓜派；價格或許會因地點不同而略有差異，但仍是十分划算的選擇。

3. 餅乾奶油迷你蛋糕

這款頗受好市多會員喜愛的甜點，雖名為「迷你」，但其實是杯子蛋糕。一包六個，售價約8.99元。巧克力蛋糕內含有壓碎的餅乾，香草味的糖霜混合了奧利奧（Oreo）巧克力餅乾碎。

4. 巧克力慕斯

另一款絕對不能錯過的好市多烘焙商品是燕尾服（Tuxedo）巧克力慕斯。這款誘人的甜點含多層美味，有巧克力蛋糕、巧克力慕斯、白巧克力與香草慕斯、布朗尼塊與奶油黑巧克力醬。價格各地不同，但約花費16元便可與親友分享。

5. 起司麵包

不是所有好市多烘焙食品都是甜的，起司麵包便是其中之一。有些購物者表示，這款麵包適合做漢堡，有些人則喜歡用它來做三明治。無論如何享用，都會讓口腹大為滿足；一包12個，售價約8.49元。