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目標百貨推省錢感恩節餐 4人份僅20元

編譯徐薏茹／即時報導
感恩節將至，零售商也紛紛推出「火雞節」優惠，今年Target的顧客只要花20元就能準備四人份餐點。美聯社
感恩節將至，零售商也紛紛推出「火雞節」優惠，今年Target的顧客只要花20元就能準備四人份餐點。美聯社

感恩節將至，零售商也紛紛推出「火雞節」優惠，今年Target的顧客只要花20元就能準備四人份餐點。

Target在28日的新聞稿說明，這次的優惠比去年便宜5元，包括火雞、填充餡料和另外五道配菜，「Target幫助消費者盡所能利用預算，火雞價格每磅比去年低20%。」

今年的20元超值感恩節四人餐包括：

Good & Gather頂級油淋冷凍火雞(Premium Basted Young Turkey)，最重達10磅。

Good & Gather褐皮馬鈴薯(Russet Potatoes)5磅。

Del Monte切青豆(Cut Green Beans) 14.5盎司。

Campbell's奶油蘑菇濃湯(Cream of Mushroom Soup) 10.5盎司。

Ocean Spray果凍蔓越莓醬(Jellied Cranberry Sauce) 14盎司。

Stove Top火雞混合餡料(Turkey Stuffing Mix) 6盎司。

Heinz家常風味烤火雞肉汁12盎司。

Target的感恩節優惠還包括非傳統的佳節菜餚，例如許多家庭會在感恩節前一夜吃披薩。11月13日至16日，Target Circle 360付費會員的當日配送訂單將附贈一份免費冷凍披薩。

在推出感恩節優惠之前，Target已經承諾調降2000多種商品的價格。

副總兼商務長戈梅茲(Rick Gomez)在新聞稿中表示：「本公司將感恩節晚餐菜單的價格降到20元，並提供一系列的招待與送禮選擇，以及特別的Target Circle 360贈禮，提供卓越的品質和價值。」

Target承諾的其他優惠包括配菜，如Good & Gather切達起司通心粉、蔓越莓山羊起司，以及Favorite Day蘋果、南瓜派等5元以下甜點。

此外還有招待客人和送禮選擇，如鮮花、紅酒，還有11.99元的Good & Gather熟肉宴客拼盤(charcuterie entertaining tray)，Target今年也推出近700種新食品、飲料和宴客商品。

Target 餡料 預算

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