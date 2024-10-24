餐廳菜單上這些食物 廚師說他們絕不「踩雷」

牛排。Image by Chil Vera from Pixabay

外出用餐是充滿愉悅的體驗，除了能讓味蕾品嘗不同國家、不同文化的風味，還能提供在家無法複製的驚喜；但不是每家餐廳都能具備相同品質，這就是為什麼在點餐時一定要擦亮眼睛，避開某些「雷區」。

美食網站Eat This, Not That!採訪了幾位廚師，詢問他們的飲食習慣及外出用餐時不會點的菜。有些人說他們會跳過起司通心粉這類簡單料理的食物，畢竟在家就能輕鬆做，為何還要花錢買？也些人則警告那些「偷工減料」、取巧來達到相同風味的菜餚。但對所有廚師來說，牛排是絕不能容忍品質或烹調方式不佳的食物；他們指出，除了避免全熟之外，也應選餐廳的招牌菜，跳過那些異常廉價或過度調味的牛排。

德州 沃斯堡（Fort Worth）行政主廚摩根（Grant Morgan）表示，雖然餐廳的大量採購可以降低高級牛排的成本，但多數時候，便宜的牛排都是USDA等級較低的。他說，他會選擇頂級牛肉，「它們不便宜，但物有所值」。

亞利桑納州 斯科茲代爾（Scottsdale）的主廚拉卡斯（Russell LaCasce）同意這個看法。他說，主菜一定要避免點便宜的，不要選20元的菲力，多花點錢，絕對可以有不同的享受。

華府主廚哈特菲爾德（Brian Hatfield）強調，醬汁太多是毀掉好牛排的另一種方式。他說，黑胡椒或夏威夷醬，多半是為掩飾品質較差的牛肉，且會嘗不出高品質牛肉的原有風味，選擇等級較高、自然風味濃郁的牛肉，才能確保得到應有的用餐享受。

另一個菜單上的熱門字眼、但往往品質不佳的是松露，丹佛的糕點主廚克萊恩（Saura Kline）建議，絕不要點任何有「松露」字樣的食物，除非在高級餐廳用餐，否則這通常是指松露油，絕少使用真正的松露；且不管實際品質如何，都會立即提高菜餚的價格。

和松露油一樣，培根與奶油也是餐廳掩蓋味道、「偷工減料」的方法，最典型的就是義大利 燉飯。芝加哥行政主廚莫第卡（Brian Motyka）說，他在餐廳從不點的一道主菜就是任何義大利燉飯，雖然總有例外，但多數都是預先煮熟、加熱、加奶油（這也是大忌），在煮得過熟下失去應有的嚼勁。他說，燉飯的最佳狀態是在飯煮熟後，加上奶油、帕瑪森起司，口感既香又濃郁；如果有餐廳的燉飯是顧客點了才做的，「那就點吧！」

起司通心粉也一樣，亞利桑納州的主廚亞柯斯塔（Yulissa Acosta）說，雖然不能否認它的美味，但也分散了對其他菜餚的注意力；大量奶油、起司帶來過度濃郁的風味。

就像過度濃稠的義大利麵一樣，使用過多培根也可能有問題。斯科茲代爾廚師長達欽（Eric Duchene）警告說，要避免特殊魚類料理加上培根，這是用來掩蓋魚不新鮮的氣味。同樣地，他指出不要在周日晚上點生魚片，因為周日不會送貨，餐廳不會有最新鮮的魚。