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炸出酥脆春捲 專家指出這一重要步驟不能少

編譯莊瑞萌／即時報導
春捲。Image by Нарова from Pixabay
春捲。Image by Нарова from Pixabay

如何炸出酥脆的春捲，餐飲專家建議，將裡頭的餡料炒到全熟並瀝掉脂肪與肉汁，有助於炸出的春捲又酥又脆。

雅虎報導，外皮脆、內餡美味，讓春捲成為極佳的小吃或配菜。除了向餐廳訂購春捲外，民眾在家自己做春捲也很有趣。許多關於製作餐廳等級春捲的小技巧，有一個重要的步驟可以確保春捲酥脆而不會吃起來水份太多，特別是餡料使用豬絞肉時。

根據同時銷售冷凍鍋貼的中式餐館連鎖店馬馬虎虎(Mamahuhu)，其研發經理陳德瑞(Derek Chan，譯音)表示，「使用豬絞肉並炒至全熟。」他補充說，「豬肉煮熟後，要確保將多餘的脂肪與湯汁瀝乾，否則春捲會變得潮濕。」他建議可以使用帶孔湯匙瀝去多餘的湯汁，或使用濾網確保在幫自製春捲裝餡之前，所有的湯汁都已拿掉。

除了去除豬絞肉中的脂肪與湯汁是確保春捲酥脆的第一步驟之外，還應該去掉餡料中其他已煮熟食材的多餘水分，例如香菇。首先讓豬絞肉與其他食材冷卻，這樣剩餘的湯汁就會被吸收，接著必須考慮油的溫度，因為春捲若太早放入油鍋中，可能會吸收部分油分而不夠酥脆。因此，必須等到油溫達到375度時再開始炸。

最後一個避免春捲水分過多的步驟，就是將炸好的春捲放在廚房紙巾或瀝網上將油瀝掉並冷卻，然後再開始享用。

餡料 雅虎

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