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柳橙歉收 橙汁變貴又變味

編譯周芳苑／即時報導
Image by Steve Buissinne from Pixabay
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全球柳橙供應短缺、價格隨之飆漲，橙汁製造商正考慮摻入梨子、蘋果和葡萄等其他水果果汁，藉以降低成本，橙汁難免跟著變味。

本周消息傳出，今年柳橙收成量預計將比去年減少24%，恐怕是1980 年代末以來最糟糕的一年。

在柳橙歉收消息影響下，食品公司用來製作飲料的濃縮橙汁進貨價格已飆漲，創每磅 4.95 元歷史新高，是一年前的兩倍。

全美最大果汁公司純果樂(Tropicana)的果汁已應聲上漲， 52 液量盎司(fluid ounce)瓶裝果汁在連鎖零售商目標(Target)百貨店售價每瓶 4.29 元，比今年稍早上漲約 30 分錢。

研究機構Mintec 商品市場數據分析師坎貝爾(Harry Campbell) 說，由於柳橙汁價格飆漲，製造商被迫考慮採用替代水果。

坎貝爾提到，有些廠商打算改變混合果汁中的果汁組合比例，減少橙汁、增加他類果汁如梨汁、蘋果汁、葡萄汁，這麼一來，便可降低橙汁含量、減輕負擔。

柳橙價格近來飆漲主要是由於美國主要生產地佛羅里達州產量下降，再加上佔全球產量高達70%的巴西飽受疾病和極端天氣之害。

巴西橙樹也因柑橘綠化病(citrus greening)受重創，導致果實部分變綠、變小、畸形而有苦味；今年收成量料將創 1988-89 年以來新低。

oXYGen Financial 執行長兼聯合創辦人詹金(Ted Jenkin)表示，導致橙汁價格飆漲的三大主因是乾旱、疾病和需求。

佛羅里達州也遭受颶風和綠化病衝擊。

國際蔬果汁協會(International Fruit and Vegetable Juice Association ,IFU)主席庫爾斯(Kees Cools)稱，這是一場危機，前所未見，即使在過去的大冰凍和颶風期間也不曾如此嚴重。

橙汁生產商向來會冷凍果汁庫存以避免長期短缺，可保存長達兩年。目前供應量已連續三年減少，多數冷凍庫存已被用掉，所剩無幾。

佛羅里達州 颶風 巴西

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