供不應求而停售 賽百味1呎長巧克力豆餅乾夏季回歸

三明治連鎖店賽百味（Subway）。(路透)

三明治連鎖店賽百味（Subway）在2022年、2023年全國餅乾日(National Cookie Day)推出一呎長餅乾(Footlong Cookie)慶祝，兩次活動均成功落幕，今年1月22日一呎長餅乾首度正式開賣，結果兩周後，這一特大號點心便停止銷售。

究竟怎麼一回事？根據有線電視新聞網(CNN)報導，一呎長巧克力豆餅乾的需求量太大，導致賽百味來不及供應，儘管Sidekicks菜單系列的另外兩個品項－Cinnabon一呎長吉拿棒(Cinnabon Footlong Churro)、Auntie Anne’s一呎長椒鹽蝴蝶餅(Auntie Anne’s Footlong Pretzel)仍持續供應，但一呎長巧克力豆餅乾卻沉寂了四個月；根據賽百味的新聞稿，在回歸之前，賽百味已賣出500多萬個一呎長巧克力豆餅乾。

人氣商品回歸！

幸運的是，一呎長巧克力餅乾再度出現在菜單上；賽百味烹飪與創新高級副總法布爾(Paul Fabre)在聲明中表示：「賽百味努力加快供應更多的一呎長巧克力餅乾，滿足顧客對餅乾的渴望，在這個夏天帶來一呎長的快樂。」

此外，今年賽百味還推出其他新品項，包括3月在全國雜貨店通路上架的賽百味瓶裝醬汁，以及4月的招牌捲餅。

賽百味的新聞稿稱：「今年夏天將有更多令人期待的消息，還有什麼比12吋巧克力餅乾更吸引人呢？請拭目以待。」