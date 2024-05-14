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在家做沙拉醬汁 如何補救最常見的錯誤

編譯尤寶琪／即時報導
沙拉醬。Image by Innes Linder from Pixabay
沙拉醬。Image by Innes Linder from Pixabay

你今天心血來潮，決定自己自製沙拉醬，要調出你想要的口感和質地。沙拉醬自製起來很簡單，只需要油和醋等基礎食材。但你一不小心得意忘形，有成分加多或加少了；尤其是糖，糖一旦加多了，就很難補救。

添加過多的糖，是自製沙拉醬時，最常見的錯誤之一；不少瓶裝的調味料，都含有隱藏成分，而且其中的含糖比例通常遠高於預期。自製沙拉醬的優點，就是知道其中加了些什麼，所以，你更不會希望最終自製沙拉醬變得和在外面買得沙拉醬一樣，變得含有大量糖分；所幸的是，有方法可以教你在自製沙拉醬時，如何控制好避免出錯。

如何避免加太多糖

就像沙拉醬與蔬菜的比例應該恰到好處一樣，糖與油醋的比例也應該要恰到好處；所以，在自製沙拉醬時請記住：少即是多；從少量開始製作，每加一點糖就品嚐一下，看看是否還需要添加更多。一小撮可能看起來不多，但你會發現，只要少許的糖就能輕鬆平衡你的沙拉醬味道。

另外，你也可以利用其他成分來創造甜味，像是蜂蜜或楓糖都是不錯的選擇，且有自己獨特的風味，可以替你的沙拉醬增加層次。

如何拯救過甜沙拉醬

就算你不想在沙拉醬中加入糖，但其他的成分加太多，也同樣會影響沙拉醬的味道與口感。酸是沙拉醬中很重要的一味，能把沙拉醬從單一且油膩的味道變得鮮美。醋可以做到這一點，但鮮榨檸檬汁則是點亮沙拉醬的最好選擇。

幸運的是，如果你的沙拉醬真的不小心調太甜了，也還是有救；你可以適度加入一些鹹味的東西來降低甜度；你可以簡單的撒一些鹽或醬油，也可以用上像是花生醬或芝麻醬等質地較濃稠的東西，讓沙拉醬口感變得更豐富。但最好的做法，還是在添加糖分時一點一點慢慢加，確保沙拉醬口味保持平衡，不會太甜。

沙拉醬。Image by jlarbig from Pixabay
沙拉醬。Image by jlarbig from Pixabay

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