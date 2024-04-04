超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

判斷肉質高下，除了沒有流出來的水，另一重要指標是脂肪的紋理要清晰。（歐新社）

到超市買包裝好的生菜沙拉，如果裡面空氣膨脹起來就不妙。同樣，包裝好的生肉，如果出現某些跡象，表示已不新鮮，也最好別放入購物車。

密封肉不新鮮的跡象是什麼？封袋裡液體很多，粉紅或紅色汁液，表示儲存不當，也許放了很久。

不過，紅色液體不是血液。商店賣的肉，血液在屠宰場就已放乾。牛肉裡，水分佔75%，包裝起來照樣會滲出混雜著肌紅素（myoglobin，又譯肌紅蛋白）的水分，這就是那一攤紅色液體。

既然這液體是天然的東西，為什麼說它不是好跡象？肌紅素的作用是保存液體，肉放久了或處理不當，肌紅蛋白就會分解，喪失保存水分的作用，降低了肉質，且會積水。這種液體和生肉一樣，可能成為細菌的寄生處。這個「生肉水」要小心處理，不要讓它沾到購物車裡面的其他東西。放入購物車之前，仔細摸清楚，這包生肉如果不夠冰冷就算了，別買了。

判斷肉質高下，除了沒有流出來的水，另一重要指標是脂肪的紋理要清晰。包裝摸摸看，如果摸到硬塊，那是軟骨。亮紅色或紫色也是高品質肉的指標。牛肉如果呈褐色或棕色，可能是開始氧化甚至腐壞的跡象。

買到新鮮包裝肉的另一小訣竅，是要結帳前才去拿肉，最後放進購物車。生肉很容易腐壞，因此，不要一開始就放進購物車，然後推著車子逛完整個超市，買足當日購物要項後，再去結帳。同樣的道理，天氣熱的地方或季節，買生肉時，車裡最好備妥小凍箱、保冷袋之類，讓肉品在超市和家裡的冰箱之間，也保持新鮮，防止細菌孳生。要買上好的肉，到本地農夫市場，或賣全牛全羊的屠宰店，你會更有信心。