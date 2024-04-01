壽司餐廳羊肚菌沒煮熟 致2死數十人病倒

羊肚菌菇。Image by Sabine Ruhland from Pixabay

去年蒙大拿州一間餐廳傳出顧客因食用未煮熟的菇類食材，造成多人身體不適，其中兩人因此喪命。

聯邦疾病防治中心 (CDC )上週公布一份報告，詳細說明兩名顧客可能疑似食用未煮熟的羊肚菌菇(morel mushrooms)而喪命。一般羊肚菌菇可食用，食用後造成身體不適的例子相當罕見。不過，CDC表示，這種特殊的菌類對於人體健康的影響為何外界所知不多。報告指出，2023年3月至4月間，共有51人在蒙大拿博茲曼(Bozeman)一間名為Dave’s Sushi的餐廳用餐後出現身體不適，事後餐廳已暫停營業。餐廳在4月於社群媒體上說明，表示知道在2023年4月17日多位到店內用餐的顧客出現不適，這些顧客吃過相同食材是經FDA檢驗過、用於壽司卷中的羊肚菌菇。

51人出現輕微到嚴重不等的症狀，其中三人需要入院治療，兩人不幸喪生。這兩人是各自用餐，但都同樣出現嚴重噁心、嘔吐與及腹瀉，而且在食用後1小時內就出現症狀。除此之外，兩人都有慢性疾病史。

在餐廳關門接受稽查期間，蒙大拿衛生局與加拉廷市衛生局也與CDC合作查訪用餐顧客，希望找出致病的源頭，結果發現兩位喪命的顧客曾吃過包有鮭魚與羊肚菌菇的壽司卷，因為羊肚菌菇是新的菜色，也是壽司卷中唯一新的配料，讓當局很早就將菇類列為致病的可能來源。

CDC指出，這種羊肚菌菇曾以不同方式做成一道菜，例如將煮沸的醬汁直接淋羊肚菌菇上並醃泡75分鐘後上菜，另一次則是冷醃後直接上菜。衛生單位認為，致病的源頭就是在壽司卷中生的或半熟的菇類。

這批羊肚菌菇供應來源是一家從中國種植和進口菇類的進口商，衛生當局聯繫加州 同樣使用該進口商進口的同批羊肚菌菇餐廳，得知這些餐廳未收到有人食用羊肚菌菇後生病的投訴。不過，當地業者表示，上菜前都已將羊肚菌菇煮熟或完全加熱。

壽司店老闆帕克(Aaron Parker)說，他曾研究烹調這些菇類最安全的做法，還曾聯繫其他主廚結果發現，「他們完全不知道羊肚菌菇中存在這種既有的風險因素，無論準備得多好。」