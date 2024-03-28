我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解

紐時：川普若當選 外國勢力恐利用上市平台企圖影響

雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解

本報記者張聲肇/即時報導
蟹肉棒。Image by Tomasz Mikołajczyk from Pixabay
蟹肉棒。Image by Tomasz Mikołajczyk from Pixabay

壽司店用得最多的生魚片是鮪魚、鮭魚等「高級魚」，壽司材料還有不少，大家較熟悉的是加利福尼亞捲必備的蟹肉棒，海鮮拉沙也少不了這名有蟹字卻非蟹肉的食材。

蟹肉棒被視為「怪」食品，因為嘗起來像螃蟹肉，卻沒有蟹肉的口感。真假之間的差別，讓人懷疑，它到底算不算是海鮮？對它最大的誤解，由此產生。

難怪不少人要質疑它的「海鮮」屬性或歸類，因為聽到「假」肉，一般人都以為大概是植物做成的「代替肉」。既然蟹肉棒英文名imitation crab有「模仿」這字眼，質疑它是葷是素，不無道理。

回歸正傳，蟹肉棒絕對是海鮮，但不是螃蟹肉。蟹肉棒的主要成分是魚漿（surimi）--魚肉攪碎，較易搓挪成形，也更容易保鮮。

魚漿乍聽像是現代實驗室「組合」而成的怪東西，但當你聽到它的悠久歷史，可能會嚇一跳。12世紀，成吉思汗崛起於蒙古高原的時代，日本的廚師就懂得把當天沒吃完的魚剁成絞肉，加點鹽「醃」起來。不過，直到等到1960年代，有點化學知識的人，才開始在加工過程中加點糖。今天，冷凍冷藏技術更加發達了，魚漿的保鮮期就更長了。

螃蟹美味，可不便宜，那甚麼魚便宜又美味？北美洲的狹鱈（pollock）稱得上便宜美味，因此成為魚漿的上選材料。當然，真正的鱈魚（cod）、黑線鱈（haddock）、無鬚鱈（hake）等肉質雪白的魚也不錯。壽司日漸獲得全球食客青睞，便宜又有螃蟹味的螃蟹棒，知名度自然水漲船高，成為日本料理的重要食材。

氣候變遷加上人類蠢行導致螃蟹產量日降，狹鱈卻不愁供不應求，螃蟹棒遂得以「假螃蟹」之名滿足老饕的味蕾。明白它的出處，食客大可放心，入口的是「真海鮮」。

日本 氣候變遷

上一則

亞航台北飛東京突傳「退款」 網友氣炸：訂單消失了

下一則

省時省力 四合一蔬菜切碎機10萬人愛

延伸閱讀

第二屆江門青年杯乒乓球賽 3/31開賽

第二屆江門青年杯乒乓球賽 3/31開賽
想吃到美國最好的海鮮自助餐， 請到UMI來！East Brunswick UMI海鮮自助餐試開業

想吃到美國最好的海鮮自助餐， 請到UMI來！East Brunswick UMI海鮮自助餐試開業
台灣達美樂「夏威夷、海鮮披薩」下架 網泣：這樣還算披薩店？

台灣達美樂「夏威夷、海鮮披薩」下架 網泣：這樣還算披薩店？
抓螃蟹

抓螃蟹

熱門新聞

示意圖。Image by ALFONSO CHARLES from Pixabay

漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤

2024-03-21 09:25
紐約州羅徹斯特景色。Photo by Olga Subach on Unsplash

房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產

2024-03-21 12:28
好市多員工把烤雞取下放在盒中。美聯社

好市多財務長一人吃飯時 愛買這些自家美食

2024-03-22 10:22
紐約聯邦儲蓄銀行（New York Federal Reserve）最近的一項分析顯示，大學主修文科、表演藝術與神學的學生「錢途無亮」，在畢業後五年薪水最低。Image by paseidon from Pixabay

大學讀這3科系 畢業5年薪水低於4萬元

2024-03-26 12:11
示意圖。Photo by Harli Marten on Unsplash

海外過退休生活 小心5個隱藏費用

2024-03-25 12:23
好市多(Costco)。路透

旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡

2024-03-22 09:21

超人氣

更多 >
四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升

四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升
洛杉磯女網紅零元購 店主使出一招逼她退貨賠錢

洛杉磯女網紅零元購 店主使出一招逼她退貨賠錢
新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金

新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金
網紅到二手商店挖寶 僅花3元買到價值119元Nike Air Force 1運動鞋

網紅到二手商店挖寶 僅花3元買到價值119元Nike Air Force 1運動鞋
褐髮美女出現地中海頭禿 用對三方法「六周治好」

褐髮美女出現地中海頭禿 用對三方法「六周治好」