雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解

蟹肉棒。Image by Tomasz Mikołajczyk from Pixabay

壽司店用得最多的生魚片是鮪魚、鮭魚等「高級魚」，壽司材料還有不少，大家較熟悉的是加利福尼亞捲必備的蟹肉棒，海鮮拉沙也少不了這名有蟹字卻非蟹肉的食材。

蟹肉棒被視為「怪」食品，因為嘗起來像螃蟹肉，卻沒有蟹肉的口感。真假之間的差別，讓人懷疑，它到底算不算是海鮮？對它最大的誤解，由此產生。

難怪不少人要質疑它的「海鮮」屬性或歸類，因為聽到「假」肉，一般人都以為大概是植物做成的「代替肉」。既然蟹肉棒英文名imitation crab有「模仿」這字眼，質疑它是葷是素，不無道理。

回歸正傳，蟹肉棒絕對是海鮮，但不是螃蟹肉。蟹肉棒的主要成分是魚漿（surimi）--魚肉攪碎，較易搓挪成形，也更容易保鮮。

魚漿乍聽像是現代實驗室「組合」而成的怪東西，但當你聽到它的悠久歷史，可能會嚇一跳。12世紀，成吉思汗崛起於蒙古高原的時代，日本 的廚師就懂得把當天沒吃完的魚剁成絞肉，加點鹽「醃」起來。不過，直到等到1960年代，有點化學知識的人，才開始在加工過程中加點糖。今天，冷凍冷藏技術更加發達了，魚漿的保鮮期就更長了。

螃蟹美味，可不便宜，那甚麼魚便宜又美味？北美洲的狹鱈（pollock）稱得上便宜美味，因此成為魚漿的上選材料。當然，真正的鱈魚（cod）、黑線鱈（haddock）、無鬚鱈（hake）等肉質雪白的魚也不錯。壽司日漸獲得全球食客青睞，便宜又有螃蟹味的螃蟹棒，知名度自然水漲船高，成為日本料理的重要食材。

氣候變遷 加上人類蠢行導致螃蟹產量日降，狹鱈卻不愁供不應求，螃蟹棒遂得以「假螃蟹」之名滿足老饕的味蕾。明白它的出處，食客大可放心，入口的是「真海鮮」。