比新鮮肉便宜？放不壞？你對午餐肉的3個誤解

午餐肉(Spam)是荷美爾食品(Hormel Foods)1937年推出的罐裝熟豬肉品牌。路透

午餐肉(Spam)是荷美爾食品(Hormel Foods)1937年推出的罐裝熟豬肉品牌；這款簡單的產品，在美國經濟大蕭條 (The Great Depression)期間，靠著成為新鮮肉類的廉價替代品而取得初步成功，並在第二次世界大戰，因成為供給盟軍的食物，和援助飢餓且飽受戰爭蹂躪人們的糧食，而進一步大受歡迎。

儘管享有盛譽，但其實有許多廣為流傳的午餐肉印象，其實都是虛假的。

誤解一：午餐肉不會壞

與一般認知相反，午餐肉擺久了還是會變質的。這一點荷美爾食品也出面承認了；所以，午餐肉的最佳保質期大約是產品製造後三年，但也有人聲稱，午餐肉在製造後五年以內吃都沒問題。

而午餐肉可以保存這麼久，主要是因為其中含有一種，可以抑制肉毒桿菌等有害細菌生長，名為亞硝酸鈉(sodium nitrite)的防腐劑；同時，鹽也可以起到進一步防腐的作用，而罐頭的真空密封，也可以防止肉類出汁和氧化；最後，在透過於罐頭中把肉煮熟，殺死其中存在的任何細菌或細菌。雖然這些程序可延緩腐敗，但午餐肉最終還是會變得不適合食用。

誤解二：午餐肉比新鮮肉便宜

午餐肉於1937年問世時，主要賣點之一的確是其低廉的價格；12盎司的罐頭售價為 0.25 美元；午餐肉現在雖然仍被譽為是廉價美食，但12盎司的罐頭如今在目標百貨 (Target)的售價已經來到了4元；算起來，每盎司約為0.33元，比目標百貨自家的Good and Gather品牌豬肉每盎司0.25元要貴得多了。

通貨膨脹 是產品價格上漲的主因，近年來勞動力、材料和運輸都在上漲，導致荷美爾食品被迫提高午餐肉的價格，有些市場甚至出現大幅度的調漲；英國地區午餐肉價格在2023年就大幅成長了20%。

誤解三：午餐肉是用神秘部位肉類製成

午餐肉其實在20世紀，就因為拒絕和其它肉罐頭生產商同流合汙，不使用各種劣質部位肉類而脫穎而出；該品牌選擇使用未被充分利用的豬肩肉，且至今仍是如此，並同時加入少量的火腿以及鹽、糖、水、馬鈴薯澱粉和亞硝酸鈉。

將這些成分研磨並加熱20分鐘，然後裝入罐頭並真空密封，接著再將罐頭放入大型鍋爐中，浸入熱水中再次烹煮。