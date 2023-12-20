我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年終最怕被裁員 保護財務三要點

一洲焦點／美台大選：科州禁川普參加初選、台總統辯論

好市多新上架料理 一吃「秒回台灣」…辣哭不少人

聯合新聞網╱即時報導
圖／擷自小紅書
圖／擷自小紅書

連鎖賣場好市多Costco）在全球各地有800多家分店，每個國家分店販賣的商品有些不同，讓消費者可購買到各式各樣的異國料理、家電和服飾等。美國民眾日前在好市多看到店內上架一款台灣美食新品，買來料理一吃大為驚豔，直呼麵條勁道、肉醬很香濃。貼文一出意外引發討論，許多吃過的網友分享心得卻直呼被辣哭，「完全沒想到台灣的辣醬可以那麼辣」、「那個辣醬一聞立刻像是飛回台灣一樣」。

一名住在美國的女網友在小紅書發文表示，日前逛好市多冷藏區域時，發現上架一款亞洲料理新品「台灣辣醬麵」，抱著嘗鮮心情買回家烹煮，結果一吃「愛上了」，她形容麵體攪拌後很勁道，肉醬也很香濃，不會有化學的味道，重點是超級好料理，「一箱裡面有八塊麵餅、八包辣椒醬、八包肉醬。辣椒醬和肉醬連著包裝，泡在熱水裡化開，麵餅放到滾水裡煮開撈出，加入辣椒醬和肉醬攪拌均勻後，即可食用」，而價格一盒是12.89美元。

有趣的是，該名網友文末給出「溫馨提醒」，她指出這款台灣辣醬超級辣，如果不擅長吃辣的民眾，建議加入半包辣醬攪拌就好。

貼文曝光後意外掀起共鳴，仔細一看相關貼文，許多吃過這道料理的網友紛紛認證，這款辣麵超級辣，直言完全低估台灣辣醬的辣度，「那個辣醬一聞立刻像是飛回台灣一樣」、「麵不錯，醬還好，辣油要人命！」、「好吃，但辣椒醬放一半就好」、「辣死我了！放了一整包只能用水沖掉，重新拌醬」、「辣醬麵有滿大的蒜味，如果真會介意就不要買」。

也有網友表示，這款麵體是刀削麵，煮後很勁道，可以說是極品，「麵特別好吃，特別Q」、「麵條本身非常好吃，醬包一般，但可以自己調味道」、「麵條Q彈，我還加入了自己炒的牛肉末和蔬菜」、「這款麵體絕對是上上品，醬料一般而且偏鹹，辣醬爆辣」。

好市多 小紅書 Costco

上一則

小亞細亞的天主教士變成大腹便便的紅衣人…美國聖誕老人形象由來

延伸閱讀

便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思

便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思
受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求

受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求
好市多中國龍金條上架秒殺 店員：出手的幾乎都是華人

好市多中國龍金條上架秒殺 店員：出手的幾乎都是華人
好市多金條上季度售出超1億 龍年系列遭華人瘋搶

好市多金條上季度售出超1億 龍年系列遭華人瘋搶

熱門新聞

好市多(Costco)以量販性價比高的商品著名，但在好市多購買下列5種服飾可能得不償失。美聯社

便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思

2023-12-19 11:06
好市多。路透

受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求

2023-12-18 11:24
Image by Tumisu from Pixabay

存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果

2023-12-19 09:51
吐司麵包。Image by postcardtrip from Pixabay

吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案

2023-12-15 10:42
Resqme汽車緊急逃生工具（Resqme Emergency Car Escape Tool）。圖取自Amazon.com

不到10元小裝置 助你開車搭車更安全

2023-12-15 11:17
Image by Tom Tillhub from Pexels

不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨

2023-12-14 12:10

超人氣

更多 >
華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單
亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海

亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海
香港「見鬼」名導治癌妻破產 兄嫂彭順李心潔救援難補錢坑

香港「見鬼」名導治癌妻破產 兄嫂彭順李心潔救援難補錢坑
科州高等法院判決 禁止川普列名該州2024年選票

科州高等法院判決 禁止川普列名該州2024年選票
華女帳號借友炒股 2年後被追繳3.7萬稅款

華女帳號借友炒股 2年後被追繳3.7萬稅款