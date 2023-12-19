開店第一天400人排隊 美國這個美食終於前進巴黎

甜甜圈品牌Krispy Kreme。美聯社

CNN報導，在麵包店與手工糕點店林立的「美食之都」巴黎，有個紅、白、綠三色包裝的外國品牌登陸了，它便是美國人最愛的甜甜圈品牌Krispy Kreme。

Krispy Kreme法國公司總經理麥佐埃（Alexandre Maizoué）在接受CNN訪問時表示，該甜甜圈連鎖店在法國的第一家門市於12月6日上午8點在巴黎市中心開幕，開店前已有400名顧客在門外人行道排起了長龍。

麥佐埃說，5日晚上10點陸續有人開始排隊，他們等不及想買到這個曾出現在數十部美國電影與電視劇中、裝在經典包裝盒內的油亮甜點；而前10名排隊者可贏得一年的免費甜甜圈。

他回憶說，開幕這一天實在太瘋狂了，當晚打烊時，還有人敲著窗戶，請工作人員開門；這種經歷簡直非比尋常。

Krispy Kreme計畫未來一年內在法國各地開設500個銷售點，包括更多的門市、小型便利店，以及設在超市內的自動販賣機。

Krispy Kreme從創業一開始就與法國有不解之緣。1937年，公司創辦人羅道夫（Vernon Rudolph）最初便是從路易斯安納州 紐爾良的一名法籍廚師手中，買到甜甜圈的配方。

麥佐埃指出，法國第一家Krispy Kreme店的成功，展現了美國流行文化的力量。他認為，如今受美國文化影響的法國人主要是年輕的「Netflix 世代」，他們被串流平台上的美劇 所吸引，在這些劇中可以看到一盒盒的Krispy Kreme甜甜圈。