降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

綠花椰菜好處多多，還是有助降低血糖的頭號蔬菜。(Getty Images)

綠花椰菜對健康的好處，讓人印象深刻並獲得肯定，不但可以預防癌症，還具有對心臟與大腦健康有益的營養成分。這種十字花科蔬菜 還富含維生素A、C、K、膳食葉酸、纖維和鉀等人體必需的營養成分，這些營養成分都是維持人體正常運作不可或缺的。

不過，營養專家諾薇拉·呂（Novella Lui）表示，這種非澱粉類的十字花科蔬菜好處不只這些，它還是有助降低血糖 的頭號蔬菜。以下是她列出綠花椰菜對健康的其他好處：

提供纖維

作為非澱粉類蔬菜，綠花椰菜是均衡日常飲食與零食的首選之一。根據美國農業部（USDA）的數據，每一杯生的綠花椰菜含有不到6克碳水化合物與約 2克纖維素。綠花椰菜的低碳水化合物、高纖維特質，能延緩消化，這代表食用花椰菜對血糖水平的影響極其微小。

含有蘿蔔硫素

根據植物藥學雜誌Phytomedicine Plus在今年發表的一篇文章指出，蘿蔔硫素（Sulforaphane）是一種存在於十字花科蔬菜中的含硫化合物，它賦予十字花科蔬菜獨特的香氣與苦味，可在控制高血糖與胰島素阻抗、以及減少氧化壓力（oxidative stress）上發揮作用。

幫助補充水分

醫療保險 公司Nudj Health糖尿病專家兼營養師巴紐洛絲·岡薩雷茲（Angelina Bañuelos-Gonzalez）說，食用綠花椰菜是在血糖升高時保持水分的另一種方法。美國疾病防治中心指出，脫水會讓血糖濃縮，導致血糖水平升高。USDA的數據也顯示，綠花椰菜含有90%的水分，因此食用西蘭花等新鮮水果蔬菜有助於保持水分。

價格低廉

在沃爾瑪，一顆新鮮的綠花椰菜售價不到1.5元，2磅冷凍綠花椰菜售價3元。根據USDA的食物儲存（FoodKeeper）App顯示，如果購買的是新鮮的綠花椰菜，在冰箱約可保存三至五天。此外，不要排斥冷凍綠花椰菜，它們一採摘下來，就以快速冷凍方式處理，完整保留了所有維生素與礦物質。