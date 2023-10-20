享受無限暢飲早午餐暴飲暴食 小心餐廳收50元「嘔吐費」

消費者在享受無限供應含羞草（mimosa）雞尾酒的早午餐時，小心因造成髒亂被餐廳收取「嘔吐費」。取自臉書＠Barsecco

無限供應「含羞草」（mimosa）雞尾酒的早午餐可能會吸引顧客上門，但這款氣泡酒加柳橙汁的雞尾酒也有個明顯的缺點：顧客可能因暴飲暴食引起身體不適；導致有些業者開始向在餐廳內嘔吐的人收取「嘔吐費」（vomit fee）。

據哥倫比亞廣播公司（CBS）舊金山 KRON電視台的報導，位於加州奧克蘭 的Kitchen Story就是其中之一，該餐廳張貼告示，警告飲用「含羞草」雞尾酒的顧客，如果在餐廳嘔吐，將被收取50元的清潔費。

另一家舊金山的餐廳Home Plate也警告喜愛早午餐的消費者，如果因酒醉而發生任何事情，將被收取50元的費用。

在餐廳紛紛向顧客收取從員工醫療保險 費到提供麵包、水等各種費用之際，身體不適顧客造成的額外清潔費用也隨之而來。在勞動力招募不力、員工薪資和食品成本上漲的情況下，許多餐廳的收費名目也不斷冒出。

Kitchen Story的經營者之一基沙達維塞克薩（Chaiporn Kitsadaviseksak）在接受當地媒體SFGate訪問時表示，自從告示貼出以來，餐廳還沒有向顧客收過費用。他說，清潔工作真的很難，大家對新冠病毒感到恐懼，顧客在餐廳嘔吐的情況經常發生，員工也不願處理；但現在好多了，顧客知道他們必須付錢，他們能夠理解。

不僅餐廳會對超出正常範圍的髒亂收取額外費用，叫車平台Uber和Lyft 也允許司機在乘客造成髒亂時收取從20至150元不等的清潔費。