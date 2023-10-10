醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

醬油是華人、乃至亞裔飲食文化中不可或缺的調味聖品。Getty Images

醬油是華人 、乃至亞裔 飲食文化中不可或缺的調味聖品，它具有強力的提鮮效果，能讓肉吃起來更有滋味，加重湯頭或醬汁的風味，還能讓素食者和蔬食料理不致平淡無味。只是很多人都有相同的疑問，醬油一旦開封後，該存放在哪裡較能保鮮？

醬油是否需要冷藏

烹飪網站Allrecipes指出，大家都知道番茄醬和沙拉醬等多數直接放在貨架上的食品在開封後都需要冷藏，但醬油是否也需要冷藏呢？

該網站編輯詢問了日本 醬油第一品牌「龜甲萬」（Kikkoman）的專家，該公司是全世界醬油製造業的領頭羊。「龜甲萬」美國代理商在接受採訪時表示，無論消費者使用的是袋裝還是瓶裝的醬油，開封後最好存放在冰箱內，這樣可以使醬油的風味和品質在較長的時間內維持最佳狀態，並防止色澤變差。

存放醬油的地方

由於醬油與橄欖油、醋一樣，是種對光線和溫度較為敏感的食品，因此未開封時最好存放在陰涼、避光的地方；但同樣的，如果把開封的醬油放進冰箱，風味和品質更容易保持。

如果不想用冷醬油做壽司，或者冰箱門已經塞滿了，那麼將開封後的醬油放在陰涼的地方也無不可；但正如龜甲萬的代表所指出的，還有一個須注意的重要事項。

該公司強調，如果醬油中沒有添加水或其他成分，即使不冷藏也不會變質；但為了獲得最新鮮的醬油口味，他們還是建議醬油最好在開封後一個月內使用完畢。

醬油含有高濃度的鹽，讓易引發疾病的細菌不易孳生，因此放在櫥櫃裡也不會有問題。龜甲萬公司發言人補充說，未開封的醬油可以存放在室溫下，遠離熱源，直到包裝上標示的最佳保質期。