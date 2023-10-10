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麥當勞McRib肋排堡 下架1年強勢回歸

編譯徐薏茹／綜合報導
麥當勞速食餐廳受歡迎的McRib肋排堡三明治下個月將「重出江湖」，但為限量供應。(Getty Images)
麥當勞速食餐廳受歡迎的McRib肋排堡三明治下個月將「重出江湖」，但為限量供應。(Getty Images)

麥當勞」經典「McRib肋排堡」(McRib)下架近一年後再度強勢回歸；麥當勞宣布，11月開始McRib肋排堡將開始限量供應。

新聞稿表示：「在去年的告別之旅(Farewell Tour)後，結果並不是所有人都已經準備好跟McRib肋排堡說再見。雖然不會在全國販售，但今年11月一些幸運的粉絲可以在地方麥當勞連鎖店找到他們最愛的獨家醬汁肋排堡。」

520卡的McRib肋排堡只用五種簡單的材料創造美味，包括調味無骨豬排、BBQ燒烤醬、洋蔥、醃黃瓜，以及烤麵包，如同麥當勞廣告所言：「每樣東西結合起來，就有一個完美的BBQ豬肉漢堡。」

麥當勞於去年10月推出McRib肋排堡的告別之旅，讓這款經典三明治至少回歸一個月，但該公司也打趣表示未來可能再度回歸，「就像所有真正的告別之旅，我們希望這不是一次『道別』，而是『之後再見』，你永遠不知道McRib肋排堡什麼時候、是否會回歸。」

1981年麥當勞首度在堪薩斯城(Kansas City)將McRib肋排堡加入菜單內。

四年後McRib肋排堡下架，但這款漢堡近幾年成為麥當勞死忠粉絲的最愛，先前只在部分地區販售，2020年拓展至全美所有連鎖店。

麥當勞每次重新推出「McRib肋排堡」，都大肆公告周知。(Getty Image...
麥當勞每次重新推出「McRib肋排堡」，都大肆公告周知。(Getty Images)

麥當勞

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