完美炒蛋要加水？或牛奶？

講究吃的人之間有個爭論不休的話題：完美炒蛋要加水，還是牛奶。(Getty Images)

炒蛋做為早餐選項，既快速又美味，很得大家的喜愛。但在講究吃的人之間，一個吵得很厲害的話題是：完美炒蛋要加水，還是牛奶 ？

「每日三餐」（Daily Meal）網站的版主認為，要解決這個問題，直接下廚試驗，是最好的辦法。

版主請來廚藝、主意俱佳的好手，每一盤炒蛋都用半匙牛油以中小火炒，每個蛋加半大匙液體，不加其他調味料，每一種方法各炒兩盤，讓「評審」可以對照評分。先什麼都不加，其次加水，最後兩盤加牛奶。

炒蛋時不論加水或加牛奶，蛋白質 都很容易分散，溫度升高到華氏175度時，達到最佳凝塊狀態。這種「慢炒」法，可炒出較輕盈、蓬鬆的蛋。

至於完美炒蛋該加哪種液體 -- 水，還是牛奶？答案：看個人口味。也就是說，看你重視哪一點：喜歡「流質」，讓蛋「生」一點的人，可以加水，加了水，炒蛋更輕盈、更蓬鬆，可是蛋味就淡了些。

加水的另一個有趣做法是港式炒蛋，加的是太白粉水，不僅能防止一串串的蛋白質太快凝結在一起，也有助在高溫 烹炒下保持水份，最後成品蓬鬆軟嫩，又不會太乾或過熟。馬鈴薯澱粉或木薯粉味道更淡，也有相同效用。

喜歡蛋熟一點，甚至稍微焦黃色的人，加牛奶或鮮奶油，都是好辦法。

「每日三餐」網站的員工，不乏累積多年做早餐經驗的人，「總結我們的廚房經驗，鮮奶油是煎蛋炒蛋的最佳良伴，」用鮮奶油炒出來的蛋，較有口感、濃厚的蛋味，抵得過水分或濕度的流失。

總之，喜歡炒蛋蓬鬆、生鮮的人，可以加水去炒；喜歡蛋味濃些的人，可以加牛奶。