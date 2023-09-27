橄欖園餐廳推出義大利麵吃到飽 即日起限時供應8周

義大利連鎖餐廳橄欖園(Olive Garden)除了提供無限制添加附湯、沙拉和麵包棍的選項外，現在，在有限期間內，義大利麵也可以無限量續盤。Getty Images

義大利 連鎖餐廳橄欖園(Olive Garden)除了提供無限制添加附湯、沙拉和麵包棍的選項外，現在，在有限期間內，義大利麵也可以無限量續盤。

這家總部位於佛州 奧蘭多市的連鎖餐飲集團最近宣布，一年一度的「麵延無盡」(Never Ending Pasta Bowl)吃到飽特惠活動又要登場了。從9月25日開始，一直到11月18日，整整八周的時間，喜愛碳水化合物的饕客們可以盡情享用無限量供應的義大利麵。

消費者有四種義大利麵條可以選擇：寬麵(fettucine)、圓麵(spaghetti)、管麵(rigatoni)以及細麵(angel hair)，搭配五種不同醬汁：鮮做奶油蘑菇(Made-from-scratch Creamy Mushroom)、傳統茄汁(Traditional Marinara)、五酪茄汁(Five Cheese Marinara)、傳統肉醬(Traditional Meat Sauce)和奶酪白醬(Alfredo)，再加上肉丸(meatballs)、義大利香腸(Italian sausage)與酥炸雞排(crispy chicken fritta)三種肉食。

橄欖園官網表示，菜色總共有80種以上的組合變化，每客售價都是13.99元；再加個4.99元，還可以無限制加點肉食。

橄欖園行銷資深副總潔咪·邦克(Jaime Bunker)表示，「我們承諾盡力確保每位顧客離去時都能帶著滿足的肚皮和滿意的笑容，也許還能找到最愛的義大利麵組合。」

創立超過40年的橄欖園，於1995年首次推出Never Ending Pasta Bowl特賣，竟然一炮而紅，大受饕客歡迎，從此成為年度重頭戲。當時每盤義大利麵售價6.95元。

2019年，公司改變行銷策略，推出每張售價100元的Never Ending Pasta Pass卡，於活動期間內不限次數使用。再多花400元，還可以升級為終身有效卡。

無奈隔年新冠疫情 爆發，橄欖園取消吃到飽優惠。幸好在各方殷切期盼下，Never Ending Pasta Bowl於2022年重新登場，取消不限次數的特惠卡，每盤售價調漲為13.99元。今年價格維持不變，考量到目前居高不下的通貨膨脹率，這個價錢可說是佛心來著。