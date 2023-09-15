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緩解脫水最佳食物 竟是這個加了鹽的零食

編譯周靜芝 / 綜合報導
鹹花生有助於解決脫水問題，同時又不會讓人過量攝入鈉等營養物質。取自Amazon
鹹花生有助於解決脫水問題，同時又不會讓人過量攝入鈉等營養物質。取自Amazon

當身體無法獲得足夠的水分來為細胞提供適當的燃料、並維持健康的身體和大腦功能時，就會造成脫水；除了感到口渴，頭暈、嘴唇乾燥和疲勞也是身體缺水的其他潛藏信號。

雖然用水等飲料解渴最能恢復體內的水分平衡，但多吃西瓜、豆類和米飯等補水食物也大有幫助。在多喝水的同時，可以考慮吃一些富含電解質的營養零食，比如電解質飲料標籤上經常標注的鉀和鈉。營養師蘭妮·摩絲（Laney Morse）表示，電解質能確保身體真正吸收水分，而不是讓水分只是流經身體。

脫水時首選食物

在補水食物中，營養師的推薦首選是鹽漬花生，雖然這可能讓人大吃一驚，但在深入了解後，便知道為什麼它們是最好的。首先，花生富含電解質，是維持正常水合作用的重要營養物質。花生的性價比相對較高，也很容易買到，1磅裝價格不到3元。此外，這種略帶甜味的豆類在貨架上極易保存，既能填飽肚子，又能補充能量；更不用說，它們十分便於放進健身包或背袋裡，不用擔心冷藏問題。

它們是某些電解質的良好來源

一小把花生（約1盎司份量）就能提供鈉、鉀和鎂，分別佔每日攝入量的 5%、8%和16%。這些電解質能確保人體充分利用所喝的水。摩絲說，如果你喝了大量的水，然後再吃一份鹹花生，堅果中的電解質會幫助身體將水分吸入細胞並加以利用，而不是讓人稍後再排泄出來。

雖然有些人可能會擔心鹹花生中鈉的含量，但其實每份花生中的鈉含量可能比大家想像的要少；一般情況下，每份鹹花生的鈉含量低於140毫克，符合食品和藥品管理局規定的低鈉標準。此外，鹹花生還富含鉀，鉀還能幫助排出體內多餘的鈉。因此，花生正好可有助於解決脫水問題，同時又不會讓人過量攝入鈉等營養物質。

花生還富含其他必要營養素

除了電解質三要素（鈉、鉀和鎂）之外，花生的纖維和蛋白質含量也很高，是運動後恢復體力的重要食品之一。摩絲說，花生是運動後或大量出汗時的好零食，因為花生富含蛋白質和健康脂肪，能提供持久的能量。

蛋白質 健身

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