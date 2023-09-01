火龍果助排便 效果堪比瀉藥？ 營養師解惑

專家表示，黃皮火龍果富含纖維，確實是一種天然瀉藥。(Getty Images)

最近在網路上，最受關注的水果非火龍果莫屬，因為在社群平台抖音 (TikTok)標註黃皮火龍果#yellowdragonfruit相關影片，點閱率超過1億1000萬次，網友爭相分享火龍果排便的效果，據專家表示黃皮火龍果富含纖維，確實是一種天然瀉藥。

營養師兼BetterThanDieting.com創辦人陶布-迪克斯(Bonnie Taub-Dix)指出，黃皮火龍果含有大量可溶性纖維，可溶解在水和其他液體中，被身體吸收時會呈現凝膠狀，為腸道有益細菌提供養分，使得腸道滋生更多健康細菌，減少腸胃發炎並提高消化功能。

克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)表示，可溶性纖維有助於降低脂肪儲存功能、降低膽固醇與血糖 以及減少心臟病 風險，克利夫蘭診所強調：「火龍果在吸收液體並粘附其他物質形成糞便的過程中，糞便變得更軟、更粗、更正常。」而且無論是可溶或不可溶，兩種纖維皆可促進腸道蠕動、維持腸道健康。

不過陶布-迪克斯提醒飲食習慣固定攝取大量纖維的人，吃黃皮火龍果可能不會對腸道或消化帶來太大效果，但對於纖維攝取量較低的人來說，吃火龍果可能導致腹瀉，不可不慎，陶布-迪克斯強調：「很大程度是取決於個人飲食習慣。」

而且無論吃火龍果或其他富含纖維食物時，陶布-迪克斯建議最好搭配液體一起攝取，陶布-迪克斯解釋：「若沒有足夠液體將纖維食物排出體外，不但可能引起消化不良，甚至還會造成身體不適。」

營養師拉格曼-羅斯(Frances Largeman-Roth)也深表認同並表示：「如果無法一次攝取8克纖維，吃完火龍果後，排便次數和分量可能會比平時更多。」

妙佑醫療國際(Mayo Clinic)建議50歲以下女性和男性，每日分別攝入25克和38克纖維；至於51歲以上女性和男性則每日攝入21克和30克纖維，而一杯火龍果約有4克纖維。

不過拉格曼-羅斯強調火龍果只是一種水果，並無淨化或排毒功能，其排便功能只是說明「這種富含纖維的水果，確實發揮作用。」並建議搭配奇亞籽之類的高纖食物一起食用，「肯定可以清除宿便」。