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維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳

編譯周靜芝 / 綜合報導
就像食物一樣，有些飲料有助穩定血糖，有些則會導致血糖失控。Getty Images
就像食物一樣，有些飲料有助穩定血糖，有些則會導致血糖失控。Getty Images

就像食物一樣，有些飲料有助穩定血糖，有些則會導致血糖失控。營養師坎貝爾（Kiran Campbell）表示，對需要控制血糖的人來說，有兩種飲料尤其要優先考慮。

1. 水

儘管這是不用想也知道的事，但事實上，47%的美國人都沒有喝足夠的水。坎貝爾說，水是控制血糖值最重要的飲料，水既不會升高血糖，也不會降低血糖，但它可以透過調節影響葡萄糖穩定和尿液生成的激素來防止血糖過高。這一點很重要，雖然水本身不會降低血糖水平，但脫水會使血糖值升高，因為它會導致血糖濃度過高。

2. 無糖綠茶

坎貝爾說，有一種飲料可以降低血糖，那就是不加糖的綠茶。她指出，科學研究顯示，喝綠茶的人比喝無咖啡因咖啡、紅茶或烏龍茶的人，葡萄糖的代謝（碳水化合物分解成單糖，再轉化成葡萄糖，是細胞獲得營養的方式）可獲得改善。

坎貝爾提到綠茶的這項功效，是因為綠茶中含有一種特殊的多酚（polyphenol），名為「表沒食子兒茶素沒食子酸酯」（epigallocatechin gallate, EGCG）。研究發現，表沒食子兒茶素與降低血糖有關，說明飲用不加糖的綠茶有助降低罹患2型糖尿病的風險。

對血糖有不利影響的飲料

營養師史利契特（Sarah Schlichter）表示，如果想防止血糖飆升，首先要特別注意的是含酒精飲料。她說，酒精會影響激素，減弱胰島素適當降低血糖的能力，進而導致血糖值不穩定。她說，烈啤酒和混合飲料對血糖的穩定尤為不利，因為它們往往含有大量碳水化合物。

除了注意飲酒外，汽水、甜茶、能量飲料、運動飲料、加糖咖啡飲料和含果汁的飲料都會導致血糖飆升。

血糖 咖啡 糖尿病

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