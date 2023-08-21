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綠葉蔬菜可保肺部健康 因含這種維生素

編譯陳韻涵／即時報導
綠葉蔬菜。Image by Daniel Albany from Pixabay
綠葉蔬菜。Image by Daniel Albany from Pixabay

本月刊登於線上開源期刊「ERJ Open Research」的研究指出，維生素K可保護肺部，而綠葉蔬菜富含維生素K。

丹麥科學家發現，體內維生素K含量低的受試者，肺部功能較差，容易罹患氣喘、哮喘和慢性呼吸道疾病(chronic obstructive pulmonary disease, COPD)。維生素K對人體肺部的影響，在過去研究中並不廣為人知。

研究人員傑斯佩森(Torkil Jespersen)說：「我們已經知道維生素K對血液、心臟及骨骼健康很重要，但少有研究探討維生素K與肺部的關係。而我們的研究顯示，維生素K對維持肺部健康至關重要。」 

哥本哈根大學醫院與哥本哈根大學的丹麥研究人員追蹤4092名受試者，這些受試者的年紀介於24歲到77歲，全都住在哥本哈根。研究員對受試者進行所謂「肺活量測定」(spirometry)的肺功能和呼吸測試，測試受試者的肺部可以吸入和呼出多少空氣量，以及將空氣從肺部吐出的難易度和速度。

研究人員另透過抽血檢驗，觀察標記維生素K含量低的「基質gla蛋白」(dp-ucMGP)變化，並以問卷評估受試者的整體健康和生活方式。

研究結果顯示，維生素K含量較少的人，肺功能較差，而這些人有較高的機率罹患氣喘、哮喘和慢性呼吸道疾病。

哈佛公共衛生學院營養專家與「哈佛健康雜誌」(Harvard Health Publications)編輯共同編製的「營養來源」(The Nutrition Source)指出，維生素K除了藏在像綠花菜和菠菜之類的綠色蔬菜中，蔬菜油和穀類中也有其蹤影，且對療癒傷口、製造凝血所需的蛋白質，以及打造健康骨骼助益良多。

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