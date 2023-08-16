罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

罐裝沙丁魚富含鈣和維生素D，這兩種營養素對骨骼健康十分重要。Getty Images

多吃魚罐頭的好處不少，多年來已有許多網友在抖音 （TikTok ）上分享。魚類罐頭（如沙丁魚）是日常膳食中一種快速方便的海鮮食品，幾乎不須任何準備工作。

發表在2023年4月「營養學前沿」（Frontiers in Nutrition）雜誌上的一篇文章表示，沙丁魚中的Omega-3具有保護心臟的重要功效，而且由於其營養成分豐富，食用沙丁魚的好處超過服用健康食品。

發表在2021年「臨床營養學」（Clinical Nutrition）雜誌上的一項研究，也探討了每周食用兩次沙丁魚對確診為糖尿病 前期的年長者的影響。科學家發現，與接受營養諮詢但飲食中未添加沙丁魚的對照組相比，接受沙丁魚作為營養計畫一部分的測試者罹患2型糖尿病的風險明顯降低。

罐裝沙丁魚富含鈣和維生素D，這兩種營養素對骨骼健康十分重要。營養師兼作家瑪娜可（Lauren Manaker ）鼓勵美國人多吃沙丁魚，這對骨骼健康有益。她說，有些沙丁魚罐頭沒有去掉所有的骨頭，這在營養上有錦上添花的效果。這些細小的骨頭富含鈣和維生素D，對隨年齡增長而老化的骨骼健康發揮了重要的功效。

瑪娜可說，食用罐裝沙丁魚可以對認知健康產生正面影響；此外，沙丁魚是增加攝取DHA的好方法，多數美國人在飲食中沒有獲得足夠的這種重要脂肪酸。

營養師羅恩（Jenny Shea Rawn）也表示，食用沙丁魚幾乎沒有風險，除非對魚過敏 或醫生建議限制食用。瑪娜可表示，高血壓 患者會被建議控制鈉的攝取量，在購買沙丁魚罐頭時要慎選品牌。

雖然沙丁魚是低汞魚類，但瑪娜可指出，經常食用沙丁魚罐頭，例如每周四次以上，則會令人擔憂，因為有可能接觸到過多的汞。