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酸櫻桃汁有褪黑激素 美國女足靠它助眠、恢復體力

編譯周靜芝 / 綜合報導
美國國家女子足球隊在運動後喝酸櫻桃汁恢復體力和幫助睡眠。(Getty Images)
美國國家女子足球隊在運動後喝酸櫻桃汁恢復體力和幫助睡眠。(Getty Images)

擁有優質睡眠，對健康大有幫助。美國國家女子足球隊在運動後恢復體力和睡眠上使用了不少方法，有些是高科技產品，價格非一般人所能負擔，例如紅光療法、高壓氧治療和冷凍療法；但也有一種很簡單的方法，就是喝酸櫻桃汁(tart cherry juice)。

球隊主管梅伯莉(Ellie Maybury)說，女足隊員們喝它是為了「促進睡眠和提高睡眠品質」。她說，從肌肉恢復的角度來看，酸櫻桃汁的抗發炎功能，也有助於肌肉消除疲勞。

不過，並非所有科學家都認可這一點；他們認為，有關酸櫻桃汁的研究數據雖然很有前景，但並不明確，多數研究規模都很小，而且有些研究是由櫻桃產業所資助，獨立性不足。

酸櫻桃汁能有抗氧化或消炎的功效，也可緩解疲勞，並非所有科學家都同意。(Getty...
酸櫻桃汁能有抗氧化或消炎的功效，也可緩解疲勞，並非所有科學家都同意。(Getty Images)

專家說，飲用酸櫻桃汁能有抗氧化或消炎的功效。2021年發表於「運動營養與運動代謝」雜誌上、一篇對14項研究進行的分析報告，認為酸櫻桃汁有助於恢復肌肉功能、減輕劇烈運動後的酸痛。

研究證據顯示，酸櫻桃汁中含有足夠的褪黑激素，可以提高睡眠品質。2011年發表在「歐洲營養學」雜誌上的一項研究讓20名測試者連續七天飲用酸櫻桃濃縮汁或安慰劑。研究人員發現，櫻桃汁組的褪黑激素含量明顯升高。

雖然對於酸櫻桃汁的潛在功效，專家們的看法並不一致，但很多人都說值得一試；澳洲維多利亞迪肯大學(Deakin University)運動代謝學教授瓦德利(Glenn Wadley)說，他認為喝酸櫻桃汁不會有任何重大不良後果，沒有證據顯示它會損害運動表現或影響肌肉恢復。

有些不習慣酸櫻桃汁味道的人，可能會出現胃腸道反應或不適。一名專家表示，對有些人來說，酸櫻桃汁就這樣通過腸胃，本身並無害處，只是會帶來惱人的副作用。

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