恢復體力和助眠 美國女足隊喝酸櫻桃汁有用嗎？

美國國家女子足球隊在運動後喝酸櫻桃汁恢復體力和幫助睡眠。Getty Images

擁有優質睡眠，對健康大有幫助。美國國家女子足球 隊在運動後恢復體力和睡眠上使用了不少方法，有些是高科技產品，價格非一般人所能負擔，例如紅光療法、高壓氧治療和冷凍療法；但也有一種很簡單的方法，喝酸櫻桃汁（tart cherry juice）。

球隊主管梅伯莉（Ellie Maybury）說，女足隊員們喝它是為了「促進睡眠和提高睡眠品質」。她說，從肌肉 恢復的角度來看，酸櫻桃汁的抗發炎功能，也有助於肌肉恢復疲勞。

不過，並非所有科學家都承認這一點。他們認為，有關酸櫻桃汁的研究數據雖然很有前景，但並不明確。多數顯示有積極效果的研究，規模都很小，而且有些研究是由櫻桃產業所資助，獨立性不足。

櫻桃汁對運動恢復的效果

專家說，飲用酸櫻桃汁能有抗氧化或消炎的功效。2021年發表於「運動營養與運動代謝」雜誌上、一篇對14項研究進行的分析報告，結論認為酸櫻桃汁可有助於恢復肌肉功能，減輕劇烈運動後的酸痛。櫻桃汁通常在運動前幾天、運動當天和運動後幾天服用。

櫻桃汁對睡眠品質的影響

研究證據顯示，酸櫻桃汁中含有足夠的褪黑激素，可以提高睡眠品質。2011年發表在「歐洲營養學」雜誌上的一項研究讓20名測試者連續七天飲用酸櫻桃濃縮汁或安慰劑。研究人員發現，櫻桃汁組的褪黑激素含量明顯升高。

擁有NBA 華盛頓巫師隊、神秘隊、首都隊和首都城市Go-Go等職業球隊的集團Monumental Sports營養師桑德絲（Sue Saunders）表示，飲用 8至12盎司酸櫻桃汁，是許多職業運動員 的日常習慣。

雖然對於酸櫻桃汁的潛在功效，專家們的看法並不一致，但很多人都說值得一試。澳洲 維多利亞迪肯大學（Deakin University）運動代謝學教授瓦德利（Glenn Wadley）說，他認為喝酸櫻桃汁不會有任何重大不良後果，沒有證據顯示它會損害運動表現或影響肌肉恢復。

有些不習慣酸櫻桃汁味道的人，可能會出現胃腸道反應或不適。一名專家表示，對有些人來說，酸櫻桃汁就這樣通過腸胃，本身並無害處，只是會帶來惱人的副作用。

桑德絲說，喝酸櫻桃汁絕對是一種需要後天養成的習慣，這和喝一杯蘋果汁是不一樣的。