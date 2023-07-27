吃晚餐 這個時間進食最健康

根據一項研究，晚餐早一點吃更健康。(Photo by Jay Wennington on Unsplash)

跟家人一起共進晚餐有益健康，但你知道晚餐最佳時間是什麼時候嗎？根據一項研究，晚餐早一點吃更健康。

根據波士頓布萊根婦女醫院(Brigham and Women's Hospital)於2022年10月在「細胞代謝」（Cell Metabolism）雜誌上發表的一項研究，「晚餐早吃」(early dinner)指的是要在睡前3小時到4小時前用完晚餐；這個用餐時間點與我們身體的晝夜節律相同，能讓身體有效消化食物、處理營養，並讓身體順利過渡到睡眠時的禁食模式，促進身體必要的恢復過程和更好的睡眠效果。

布萊根婦女醫院研究發現，早吃晚餐的人，血糖 水平較低，有助提升脂肪燃燒能力、改善睡眠品質，且體能表現也較好。但晚餐吃得較晚反會增加飢餓感、降低卡路里燃燒速度並增加脂肪的儲存，進而增加罹患糖尿病和心血管疾病的風險。

「今日美國報」(USA Today)報導指出，研究發現最佳飲食時間窗口，是要在10小時內，吃完早餐、午餐和晚餐。「肥胖 評論」(Obesity Reviews)期刊上的一項研究，在檢視了能量攝入對減重 的影響後，也進一步證實了此發現。

該研究評估了九項隨機對照實驗組所得出的結論顯示，較早攝入能量，對短期減重有著顯著的結果。除了體重減輕外，胰島素阻抗、空腹血糖和低密度脂蛋白膽固醇水平也得到改善。

「吃出健康」(Eating Well)雜誌報導，研究發現晝夜節律會影響身體處里熱量的能力：「這意味著，下午5點用餐比在晚上8點用餐，更接近人體生物時鐘，進而影響減肥效果。」

健康網站Healthline在去年報導，減肥的人要吃得早，因為晚吃會導致身體脂肪增加；研究也發現，當其他因素都相同時，早餐吃最多熱量時，可最大程度幫助減重。