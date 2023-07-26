4種常見食物 恐引發偏頭痛

咖啡也會讓部分人患偏頭痛，專家建議應定時定量來避免。(路透)

辛辛那提大學加德納神經科學研究所頭顏疼痛中心主任馬丁(Vincent Martin)醫師表示，儘管每個人的誘發食物不同，但仍有幾種常見的食物，會導致偏頭痛的發生。

咖啡 因

馬丁指出，咖啡因對頭痛來說有好有壞。一杯濃咖啡或其他咖啡因飲料，能幫助患者舒緩疼痛，且市面上許多非處方止痛藥，像是Excedrin，都含有咖啡因和止痛成分。

馬丁指出，若有習慣攝入咖啡因，就該定時定量，突然增加或減少攝取，也可能會誘發偏頭痛。他建議，每天在同一時間攝入等量的咖啡因，即使是周末也一樣。

酒精

約29%至36%的偏頭痛患者稱含酒精飲料會誘發偏頭痛，但馬丁指出：「這可能取決於你所說的酒精飲料種類。」有研究顯示，紅酒比伏特加更容易導致偏頭痛。

其他同樣含有高組織胺的起司和發酵食品，也容易誘發頭痛。

含酒精飲料會誘發偏頭痛，紅酒比伏特加更容易導致偏頭痛。(Getty Images)

巧克力

高達22%偏頭痛患者表示巧克力會誘發偏頭痛。但「營養素」(Nutrients)雜誌上，審核針對巧克力和偏頭痛關係的數項研究發現，並沒有足夠證據顯示，偏頭痛患者得禁吃這種甜食。

專家指出，造成其中差異可能是因為當人想吃巧克力的時候，血清素會較低，可能因此會導致偏頭痛，但偏頭痛患者反將發做歸咎於食用巧克力。

常見食品添加劑

克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)指出，食物中的某些化學物質和防腐劑可能會導致敏感人群頭痛。味精就是一個例子；研究人員表示，雖沒有足夠證據顯示，味精是偏頭痛誘因，但有些許研究發現兩者間有關係。