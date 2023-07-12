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夏季天天都是烤肉天 專家教你做出美味烤肉串

編譯彭尚興／即時報導
任何肉類都可以當作串燒的主要材料，不過要慎選柔嫩易熟的部位。美聯社
任何肉類都可以當作串燒的主要材料，不過要慎選柔嫩易熟的部位。美聯社

國慶假期雖已結束，但是整個夏天都是烤肉好時光。幾乎每一種文化中，幾都有將肉類與蔬菜串起來在明火上炙燒的烹飪方式。這種古老原始的烹飪方式，幾乎任何食材都適用，而且準備過程簡單，容易上手。只要稍微注意一些細節，人人都是串燒大師。

食材

任何肉類都可以當作串燒的主要材料，不過要慎選柔嫩易熟的部位。例如牛肉，最好選擇菲力(filet)或里肌(tenderloin)，避免使用腱子肉或腩肉。如果是豬肉，里肌、厚切豬排和五花肉都不錯，肩胛和腿肉則不合適。喜歡吃羊肉的人，可以試試看羊肩或羊腿部位。至於雞肉，白肉或深色部位都可以，但最好能先去骨，而且白肉熟得比較快。

海鮮方面，由於在燒烤過程中肉類會因為失去水分而體積縮小，所以最好不要選太小顆的貝類，蝦子則最好是每磅16至20隻以下的大小。

另外，絞肉和洋蔥、青椒等蔬菜事先攪拌好，加入調味料，再用力捏成肉丸子，也是不錯的料理方式。

組合

專業廚師建議肉類和蔬菜最好都先切成1.5吋大小見方。肉類可以提前一天調味醃製，海鮮魚類則提前約六小時即可。當然也可以不加醃料，燒烤時輕輕灑上海鹽，品嘗原味。

最好是同類的食材各自串成一串，避免受熱時間不均。肉塊與肉塊之間保持一些空隙，可以確保每個切面都能烤出美麗的色澤；若將食材緊密排列，則肉質將較為軟嫩。

器具

金屬製的串針較不易變形，容易清洗，可重複使用，而且防火耐熱。但是金屬材質導熱快，容易燙傷手指，使用時要多加小心。

若是選用可拋棄式的竹籤或細木棍，則最好購買長度12吋以上的，而且使用前預先泡水半小時以上，以避免著火。

烹調

烤肉架最好是先塗上一層烹飪油，以避免肉類沾黏。肉串應朝同方向放置，並保持適當間距，好讓食材都留下美麗的烙痕。燒烤的時候要經常翻面，避免烤焦。

要確認肉類是否已經烤熟，可以將竹籤刺入肉中再抽出，如果沒有沾黏或阻礙，即表示肉已熟透，可以開吃啦！

任何肉類都可以當作串燒的主要材料，不過要慎選柔嫩易熟的部位。美聯社
任何肉類都可以當作串燒的主要材料，不過要慎選柔嫩易熟的部位。美聯社

蔬菜

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