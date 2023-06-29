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護心早餐 心臟科醫生這樣搭配

編譯潘勛／即時報導
Photo by Jannis Brandt on Unsplash
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話說一日之計在於晨，早餐經常為一天其他時光定調；心臟科醫生魏斯特(Nick West)為了保護心臟，每天早晨必吃富含纖維素及維他命的水果，經常加上低脂優格、燕麥捲等，另避免食用紅肉及加工肉品、全脂奶等。

Parade.com報導，魏斯特醫師每天早上吃的水果有各種莓果、蘋果，有時吃鳳梨，經常搭配低脂優格及格蘭諾拉(granola)燕麥片來增加纖維，若要享受一下，就吃加了酪梨的炒蛋，加全麥吐司，灑上是拉差辣椒醬(sriracha sauce)，這樣就把蛋白質、纖維素與各類營養組合得很好。

魏斯特不會每天都吃加酪梨的炒蛋，原因在脂肪及膽固醇成分，雖然兩者也很健康；他表示自己之愛吃是拉差辣椒醬，原因在醬中的辣椒素，可以抗發炎、抗氧化，還加上香味。

魏斯特醫師的早餐要領在吃植物為主的食物，長久下來可減少在膳食中攝取的膽固醇量；他建議其他的早餐食品有蔬菜水果，兩者內含的膽固醇就算有也很少，增加高纖及維他命不僅保護心臟，還減少癌症風險。

美國心臟協會(American Heart Association)及美國心臟病學會(American College of Cardiology)都推薦減少高血壓的飲食，另建議兩到三種低脂或零脂奶類食品，可取得每日的維他命及礦物質。

魏斯特醫生表示，目前最建議的是盡可能減少攝取糖，但有件要事不該忘記，那就是新陳代謝也要糖，例如推動肌肉收縮以及細胞功能；另外，人工甘味劑不能視為更健康的糖替代品來食用，必須進一步的研究再下定論。

魏斯特醫師一般早餐不吃有飽合脂肪太多的食物，因為都有大量膽固醇，例如紅肉或加工肉品、全脂奶品以及蛋。料理、烹飪食物的方法也很重要，椰子油、橄欖油用來炸食品，膽固醇也很高。

全脂食品較為棘手。包括起司、牛油、奶油、優格等都歸為一類，只是它們的風險各自不同。

高膽固醇的食品不健康，例如加工肉品香腸、培根、切肉片及速食，另外碳水類食品及甜點中的糖，都增加心血管疾病的風險。

高血壓 心臟病 癌症

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