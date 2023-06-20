我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杭特拜登認罪逃稅與非法擁槍 拜登無評論

網紅指控始亂終棄偷拍性愛片 炎亞綸認：我偏差

不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它

編譯周靜芝 / 綜合報導
雖然許多事都會引起便秘，但飲食對排便頻率（以及排便的質地）有很大的影響。（Getty Images）
雖然許多事都會引起便秘，但飲食對排便頻率（以及排便的質地）有很大的影響。（Getty Images）

女性容易有便秘的困擾，雖然許多事都會引起便秘，但飲食對排便頻率以及排便質地有很大的影響。網路上充斥各種宣稱可幫助排便的飲料，其中名為internalshower的抖音（TikTok）用戶發布的影片稱，一種由奇亞籽和水混合而成的飲料可以讓消化道動起來。這段影片獲得超過1億1800萬次的瀏覽數。

許多人堅稱喝了咖啡會讓他們立刻產生便意，克利夫蘭診所表示，咖啡含有的物質可以提高荷爾蒙水平，刺激消化道肌肉；而喝李子汁（又稱西梅汁，prune juice）或許也有幫助。

但是這些飲料不一定是最佳解決方案，健康生活網站Parade報導了腸胃科醫生針對避免便秘建議的最佳飲料。

這飲料能幫助你排便

新澤西州胃腸病學家帕茲華許（Haleh Pazwash）說，水是幫助排便並長期保持消化系統順暢的最好飲料。她說，如果把消化系統看成是所有東西都要經過的管道系統，越是通暢就越能排入下水道。

帕茲華許說，為了確保一切通暢，身體需要大量的水和纖維；如果有足夠的水，但沒有足夠的纖維，沒有太大作用；反之，如果攝取足夠的纖維，但水沒有喝夠，一樣會便秘，兩者需要取得平衡。

西雅圖腸胃科醫生塔尼古奇（Darik Taniguchi）說，我們每天至少需要喝四杯水，吃各種富含水分的蔬果是避免脫水的好方法；80%的水合作用來自液體，20%來自食物；含水豐富的食物包括芹菜、黃瓜、草莓和西瓜。

水果和蔬菜同時富含纖維，女性每天需要21至25克纖維，男性則需要30至38克。

為保持規律排便 應避免哪些飲料？

咖啡或許會讓某些人排便，但帕茲華許表示，咖啡因也會使人脫水，增加便秘的可能，而含糖蘇打水也常含有咖啡因。酒精也是利尿劑，飲酒使人頻繁排尿，身體排出更多液體便容易便秘。

帕茲華許說，其實只要每天也多喝水，早上一兩杯咖啡和偶爾來一杯葡萄酒或啤酒並不會影響消化系統。

咖啡 新澤西州 肌肉 抖音 蔬菜

上一則

淡化黑眼圈去細紋 不到20元眼霜護士愛

下一則

能買幸福？不影響關係？多數人對「有錢」的兩個誤解

熱門新聞

橄欖油林林總總，如何挑選也是一門學問。(美聯社)

橄欖油品牌太多難選擇？專家親自品嘗 最推薦這5款

2023-06-15 02:13
定存對於尋找風險較小的投資工具、但又能賺取略高於銀行利息的人來說，是個聰明的選擇。Getty Images

定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額

2023-06-16 13:40
有研究指出，菸鹼酸(niacin)若吃太多，反而可能產生潛在有害副作用。（Pexels）

吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟

2023-06-16 11:40
有些商品在一元商店購買可能更划算。(Getty Images)

買這六用品 一元店比好市多划算

2023-06-14 13:23
隨著年齡老化，骨量與骨密度都會跟著流失。(Pexels)

50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防

2023-06-19 11:17
在一些狀況下，社會安全局會從社安金福利裡扣錢，民眾實領金額因此減少。（Getty Images）

社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢

2023-06-13 10:56

超人氣

更多 >
沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬
洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚
黃子佼送醫畫面曝光 「左胸、手臂有刀傷」 一度失聯

黃子佼送醫畫面曝光 「左胸、手臂有刀傷」 一度失聯
陳文茜轟黃子佼無底線 揭大小S涉毒內幕：阿雅是受害者

陳文茜轟黃子佼無底線 揭大小S涉毒內幕：阿雅是受害者
黃子佼最新傷勢曝光 住進加護病房曾短暫清醒

黃子佼最新傷勢曝光 住進加護病房曾短暫清醒