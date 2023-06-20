不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它

雖然許多事都會引起便秘，但飲食對排便頻率（以及排便的質地）有很大的影響。（Getty Images）

女性容易有便秘的困擾，雖然許多事都會引起便秘，但飲食對排便頻率以及排便質地有很大的影響。網路上充斥各種宣稱可幫助排便的飲料，其中名為internalshower的抖音 （TikTok）用戶發布的影片稱，一種由奇亞籽和水混合而成的飲料可以讓消化道動起來。這段影片獲得超過1億1800萬次的瀏覽數。

許多人堅稱喝了咖啡 會讓他們立刻產生便意，克利夫蘭診所表示，咖啡含有的物質可以提高荷爾蒙水平，刺激消化道肌肉 ；而喝李子汁（又稱西梅汁，prune juice）或許也有幫助。

但是這些飲料不一定是最佳解決方案，健康生活網站Parade報導了腸胃科醫生針對避免便秘建議的最佳飲料。

這飲料能幫助你排便

新澤西州 胃腸病學家帕茲華許（Haleh Pazwash）說，水是幫助排便並長期保持消化系統順暢的最好飲料。她說，如果把消化系統看成是所有東西都要經過的管道系統，越是通暢就越能排入下水道。

帕茲華許說，為了確保一切通暢，身體需要大量的水和纖維；如果有足夠的水，但沒有足夠的纖維，沒有太大作用；反之，如果攝取足夠的纖維，但水沒有喝夠，一樣會便秘，兩者需要取得平衡。

西雅圖腸胃科醫生塔尼古奇（Darik Taniguchi）說，我們每天至少需要喝四杯水，吃各種富含水分的蔬果是避免脫水的好方法；80%的水合作用來自液體，20%來自食物；含水豐富的食物包括芹菜、黃瓜、草莓和西瓜。

水果和蔬菜 同時富含纖維，女性每天需要21至25克纖維，男性則需要30至38克。

為保持規律排便 應避免哪些飲料？

咖啡或許會讓某些人排便，但帕茲華許表示，咖啡因也會使人脫水，增加便秘的可能，而含糖蘇打水也常含有咖啡因。酒精也是利尿劑，飲酒使人頻繁排尿，身體排出更多液體便容易便秘。

帕茲華許說，其實只要每天也多喝水，早上一兩杯咖啡和偶爾來一杯葡萄酒或啤酒並不會影響消化系統。