多吃六種食物 降低關節炎風險

鮭魚。Image by Robert Owen-Wahl from Pixabay

全美國苦於關節 炎的成年人多達6000萬，小孩也有30萬。關節炎種類繁多，不下於100種，是造成美國人身體殘障的5大原因之一。如何降低罹患關節炎的風險？專家建議，多吃下列6種食物。

魚類

多吃魚，特別是鮭魚、鮪魚、沙丁魚、鯷魚（anchovies），因為富含omega-3脂肪酸，不但有利心臟健康，也可減輕關節腫痛。

堅果和種子

把堅果、種子拿來當點心，不必對身體感到愧疚，核桃 、松子、開心果、杏仁、大麻 籽（hemp seeds）都是不錯的選擇。核果類食品富含纖維、鈣質、鎂和維他命E。

漿果類

吃水果時，選擇顏色較深的，漿果類特別好，如藍莓、櫻桃、草莓、蔓越莓、覆盆子（raspberries），抗氧化成分豐富，又可抗病。西瓜、葡萄（紫或綠）、酪梨也不錯。

豆類

紅豆、斑豆（ pinto beans）等蛋白質含量高，也具有纖維質、葉酸、鎂、鐵和鋅，有利肌肉健康。

食物油

如橄欖油和魚油，能預防軟骨損傷和發炎，效果等同服用布洛芬（Ibuprofen）。如果不愛吃魚，魚油之類的補充劑替代也可，不過種類和劑量最好先跟醫生商量。

大蒜、薑黃和生薑