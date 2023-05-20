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吃辣有害健康？對身體也有這些好處

編譯周靜芝 / 綜合報導
吃辛辣食物對身體健康是好是壞，專家與各項研究各有說法。(Getty Images)
吃辛辣食物對身體健康是好是壞，專家與各項研究各有說法。(Getty Images)

許多人無辣不歡，加州大學舊金山分校生理學家朱利爾斯(David Julius)說，吃辛辣食物會產生各種生理反應，例如舌頭、嘴唇的刺痛感以及出汗；但到底吃辛辣食物對身體健康是好是壞？

讓你出汗

熱愛辛辣食物的人，想必很熟悉出汗這個直接的身體反應。這是因為辣的食物含有與口腔、胃腸道內神經受體結合的化合物，這些化合物會被熱所激活，而身體開始出汗或臉紅是身體自我冷卻的方式。

可能胃腸不適

沒有胃病的人，適度吃辣沒有問題；但它可能對消化系統造成炎症，有時導致胃灼熱、胃痛或腹瀉；有胃病的人，當胃粘膜發炎時，特別容易腹痛。

可能有利健康

一項研究發現，食用辛辣食物可能帶來某些健康好處。例如每天補充辣椒素(四、五個哈瓦那辣椒中所含的數量)可以加快新陳代謝，在14周的時間裡，測試者每天多燃燒了200卡的熱量。

2022年一項針對6000多名成年人的研究中，科學家發現，辣椒的攝入量與冠狀動脈壁上的鈣質堆積減少有關，但目前長期吃辣是否能減肥或避免心臟病

至於辛辣食物是提高還是降低罹癌風險，結論不一；某些研究發現，每天食用辣椒與食道癌的風險增加有關，但與胃癌或直腸癌無關。

2015年一項針對中國近50萬人的研究發現，連續幾年每周吃六到七次辛辣食物的人，比每周吃不到一次的人死亡風險低14%。研究人員認為，這可能與辛辣食物的抗氧化和抗炎功能有關。

太辣怎麼辦

朱利爾斯說，如果剛吃下一口超過所能承受的辛辣食物，最好是去取些脂肪含量高的食物，如一杯牛奶或一勺酸奶。辣椒素是脂溶性化合物，意即無論喝多少水，都不會溶於水。

加州大學 心臟病 舊金山

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