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過期食物先別丟 可能還能吃…有效期限標示亂 浪費千噸食物

編譯徐薏茹／綜合報導
消費者在採購時習慣性地會先檢查「過期日」，而根據農業部，食品上的保存期限大部分是指食物新鮮度，並非可食用的安全日期。(Getty Images)
消費者在採購時習慣性地會先檢查「過期日」，而根據農業部，食品上的保存期限大部分是指食物新鮮度，並非可食用的安全日期。(Getty Images)

日常中可看到「最晚銷售日」(sell by)、「此日期或之前食用」(use by)、「冷凍保存期限」(freeze by)等不一致的食品有效期限標示，不僅令消費者困惑，還導致大量仍可食用的食物被浪費；事實上，除了嬰兒配方奶粉之外，美國缺乏針對食品保存期限的全國統一標準，專家指出，缺乏聯邦立法導致州法律衝突，以致許多食品製造商選擇隨意標示，也浪費了食物。

反食物浪費非營利組織ReFED執行董事戴納·岡德斯(Dana Gunders)表示，無論是消費者還是食品產業的業界人士，都持有很多的疑問。

根據聯邦農業部的資訊，食品上的保存期限大部分是指食物新鮮度，而非可食用的安全日期，一個已過了「最佳賞味期限」(best if used by)的食品，嘗起來風味也許不如剛買的食物好，但通常仍是健康可食用的狀態。

部分食品製造商確實會測量細菌生長的速率，或是進行測試了解食物何時開始變味，但不少製造商只是合理猜測產品保持新鮮風味的時限。

根據ReFED的資訊，估計約8000萬噸完全可食用的食物被浪費，導致廣泛的環境後果；聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)的訊息顯示，全球的食物耗損與浪費相當於所有溫室氣體污染的8%至10%。

日前一群國會議員重新提出「食品日期標籤法案」(Food Date Labeling Act)，旨在透過食品上的標準化日期標籤，減少食物浪費。

如果不看包裝上的日期，還能依據感官來判斷，透過嗅聞或以肉眼觀察食物是否已腐壞。

但仍有些例外，例如人類無法嘗到或聞到的李斯特菌(listeria)，對於孕婦或年長者尤其危險，李斯特菌可以在冰箱甚至是冷凍庫裡生存，因此在食用超過保存期限的熟食肉、即食三明治等之前應先觀察。

岡德斯指出，火應該能殺死大部分的病原體，即將過期的食物也可以放進冷凍庫以延長保存時間。

食品上的保存期限大部分是指食物新鮮度，並非可食用的安全日期。(Getty Ima...
食品上的保存期限大部分是指食物新鮮度，並非可食用的安全日期。(Getty Images)

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