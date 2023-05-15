她用Trader Joe's 的2元罐頭 變出5種美味晚餐

Trader Joe's超市的各式食品，是許多人能迅速做出美味晚餐的原因。取自Shutterstock

莫莉·雅當斯（Molly Adams）是名食譜 開發人員，近日她分享了用最愛的Trader Joe's 超市食品，做出5種迅速又美味的晚餐。

雅當斯說，身為一名全職的食譜開發者，好處是身邊總是有美味的食物，問題是有時那是四種糖霜或三打餅乾，是她正在開發的食譜材料。雅當斯說，雖然有時她很想只吃餅乾當晚餐，但她知道到這個年紀，什麼食物對她來說是最好的。

雅當斯也承認，為了工作煮了一天的飯、洗了一天的碗，有時她最不想做的事，就是還要再為家人做飯，所以總是尋思如何簡單做頓晚餐。

有天她去Trader Joe’s買加了孜然（cumin）和歐芹（parsley）的希臘鷹嘴豆（Greek Chickpeas），這罐10盎司重，用檸檬汁、孜然、大蒜和歐芹醃製的美味鷹嘴豆，只花了她1.99元。

時間緊急時，雅當斯說，她會在孩子放學後的混亂中，直接開罐食用，或是當她沒時間好好做頓飯、需要一個快速簡單的周末餐時，這罐鷹嘴豆真的超級好用。以下是雅當斯分享她用蛋白質 豐富的鷹嘴豆罐頭，變出晚餐的5種方法：

1. 鷹嘴豆泥三明治

雅當斯說她不愛鮪魚罐頭，因此鮪魚沙拉從來不是她的菜；但如果可以的話，她可以每餐幾乎都吃鷹嘴豆泥三明治。先把醃製好的鷹嘴豆加點橄欖油和幾滴辣醬搗成泥狀，塗在烤好的全麥麵包，上面鋪幾片爽口的生菜。

Trader Joe's的希臘鷹嘴豆重10盎司，用檸檬汁、孜然、大蒜和歐芹醃製鷹嘴豆，只賣1.99元。取自Trader Joe's網站

2. 簡單的通心麵沙拉

在一磅煮熟的通心麵中，加入調味好的希臘鷹嘴豆，再撒上碎羊奶酪、切成丁的黃瓜和綠橄欖，擠幾滴新鮮檸檬汁和橄欖油調味，一道風味濃厚的通心麵沙拉，15分鐘便大功告成。

3. 營養豐富的蓋飯

將花椰菜與醃製過的鷹嘴豆一起烤至呈酥脆的金黃色，放在加熱好的Trader Joe’s冷凍糙米飯上，淋上芝麻醬（tahini）、再擠幾滴新鮮檸檬汁。

4. 油炸餡餅

雅當斯說，她的孩子不愛吃鷹嘴豆，但他們願意吃任何油炸食物，例如油炸鷹嘴豆餡餅。雅當斯會在碗裡用叉子將鷹嘴豆搗碎，加入1/2杯麵粉、1/4茶匙發酵粉和一個雞蛋 ，攪拌至完全混合，然後在煎鍋中倒入橄欖油，每面煎兩到三分鐘，直到呈金黃色、表皮酥脆為止。

5. 可口又暖胃的湯

想做一道快速、簡單又營養的湯，可用一點橄欖油將切碎的洋蔥炒軟後，加入希臘鷹嘴豆與高湯，燉15至20分鐘，加入羽衣甘藍葉或菠菜煮至變軟。上菜時，滴上橄欖油，並在上面撒上碎的帕瑪森乾酪。