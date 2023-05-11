通膨高顧客想吃回本 自助餐廳谷底翻身
任君吃到飽的自助餐廳曾因無法妥善控管衛生而在新冠疫情期間乏人問津，如今公衛疑慮稍緩，再加上物價飛漲，想要吃回本的食客紛紛回籠，自助餐廳生意興隆，從谷底翻身。
三年前疫情開始蔓延時，即使一段時間過後居家隔離令解除、餐館獲准開張營業，自助餐廳因所有餐點公開陳列讓顧客自行拿取而難以嚴控衛生，病毒猖獗之際，人人敬而遠之。
如今，自助餐廳「吃到飽」的方式再度大受歡迎。根據市場數據平台Statista的最新資料，全美自助餐廳2022年營業額超過55億美元，遠高於2020年間的39億8000萬美元，雖仍低於疫情前的79億5000萬美元，但2021、2022年間穩定增長。
在全美設有將近400個據點的連鎖自助餐業者 Golden Corral，其同店營收從2020年至2023年成長14%。
Golden Corral執行長特納里(Lance Trenary)說，經訪查，大量消費者迫切希望自助餐廳重返市場，給了他們開始成長的勇氣和熱情。
特納里說，自助餐廳需求增加不僅因為顧客想念盡情吃喝的體驗，也因為值回票價；午、晚餐平均每餐只有10到16美元，卻可無止境在餐盤上盛滿各式食物，從炸雞、漢堡到沙拉，應有盡有。
大快朵頤吃到飽對許多人來說非常划算，比起到點菜的餐廳、甚至自己在家煮更負擔得起。據統計，2023年3月，日常雜貨成本較前一年同期上漲8.4%、外食成本上漲8.8%。
特納里說，人們常告訴他們：「感謝你們所提供的餐點價值。」Golden Corral價位不變，並想方設法在不降低品質或餐點多樣性的前提下維持價值。
高通貨膨脹下，自助餐廳的價值更得以突顯。
食品價格去年夏天漲至最高點，如今漲勢趨緩，但仍偏高。內布拉斯加州保險業者Breeze研究發現，為因應通貨膨脹，全美73%家庭減少外食及外賣，57%改變或者減少採買的用品。
吃到飽自助餐對許多人來說是最划算的外食選擇，數據分析業者Placer.ai調查顯示，在整個餐飲市場中，自助餐廳客流量明顯較多。
全美前三大連鎖自助餐廳Golden Corral、Cicis 以及 Pizza Ranch今年3月客流總量較前一年同期大增125%，一季之內光顧兩次的顧客人數也增加20%以上。
Placer調查報告作者群說，2022年通貨膨脹議題開始搶盡新聞版面時，自助餐廳生意便明顯蓬勃發展，人們外食比過去更想要吃回本，使得自助餐再度大受歡迎。
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