通膨高顧客想吃回本 自助餐廳谷底翻身

自助餐廳。Image by Engin Akyurt from Pixabay

任君吃到飽的自助餐廳曾因無法妥善控管衛生而在新冠疫情 期間乏人問津，如今公衛疑慮稍緩，再加上物價飛漲，想要吃回本的食客紛紛回籠，自助餐廳生意興隆，從谷底翻身。

三年前疫情開始蔓延時，即使一段時間過後居家隔離令解除、餐館獲准開張營業，自助餐廳因所有餐點公開陳列讓顧客自行拿取而難以嚴控衛生，病毒猖獗之際，人人敬而遠之。

如今，自助餐廳「吃到飽」的方式再度大受歡迎。根據市場數據平台Statista的最新資料，全美自助餐廳2022年營業額超過55億美元，遠高於2020年間的39億8000萬美元，雖仍低於疫情前的79億5000萬美元，但2021、2022年間穩定增長。

在全美設有將近400個據點的連鎖自助餐業者 Golden Corral，其同店營收從2020年至2023年成長14%。

Golden Corral執行長特納里(Lance Trenary)說，經訪查，大量消費者迫切希望自助餐廳重返市場，給了他們開始成長的勇氣和熱情。

特納里說，自助餐廳需求增加不僅因為顧客想念盡情吃喝的體驗，也因為值回票價；午、晚餐平均每餐只有10到16美元，卻可無止境在餐盤上盛滿各式食物，從炸雞、漢堡到沙拉，應有盡有。

大快朵頤吃到飽對許多人來說非常划算，比起到點菜的餐廳、甚至自己在家煮更負擔得起。據統計，2023年3月，日常雜貨成本較前一年同期上漲8.4%、外食成本上漲8.8%。

特納里說，人們常告訴他們：「感謝你們所提供的餐點價值。」Golden Corral價位不變，並想方設法在不降低品質或餐點多樣性的前提下維持價值。

高通貨膨脹 下，自助餐廳的價值更得以突顯。

食品價格去年夏天漲至最高點，如今漲勢趨緩，但仍偏高。內布拉斯加州保險業者Breeze研究發現，為因應通貨膨脹，全美73%家庭減少外食及外賣，57%改變或者減少採買的用品。

吃到飽自助餐對許多人來說是最划算的外食選擇，數據分析業者Placer.ai調查顯示，在整個餐飲市場中，自助餐廳客流量明顯較多。

全美前三大連鎖自助餐廳Golden Corral、Cicis 以及 Pizza Ranch今年3月客流總量較前一年同期大增125%，一季之內光顧兩次的顧客人數也增加20%以上。

Placer調查報告作者群說，2022年通貨膨脹議題開始搶盡新聞版面時，自助餐廳生意便明顯蓬勃發展，人們外食比過去更想要吃回本，使得自助餐再度大受歡迎。