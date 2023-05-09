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老式汽水噴泉原為美國特色 新世代業主努力保存

記者張聲肇/即時報導
在西維吉尼亞州格瑞斐斯與菲爾藥局，賈瑞特(右)正從汽水噴泉中汲出飲料。美聯社
在西維吉尼亞州格瑞斐斯與菲爾藥局，賈瑞特(右)正從汽水噴泉中汲出飲料。美聯社

百年前，美國鄉鎮極為常見的汽水噴泉，大致消失已50年，新世代業主不忍這充滿美國特色的傳統「景緻」從此淪為歷史剪貼簿的素材，正在努力保存。

西維吉尼亞州「格瑞斐斯與菲爾藥局」（Griffith & Feil Drug）飲食部已有131年歷史，繼承人瑞克‧格瑞斐斯（Ric Griffith ）經過3年的功夫，於2004年把他父親在1957年移除的汽水噴泉裝回去，如今把店面整成有如名畫家洛克威爾（Norman Rockwell ）畫作和回到從前的觀光景點。

走進他的店，老式音樂箱正在播放Chubby Checker 1959年的老歌The Twist，加上一杯汽水，他說，「大家會想待久一點，坐下來聊聊彼此的故事。」

格瑞斐斯和女兒海蒂（Heidi）負責後面藥店的業務，前門餐飲部則交給愛「汲」汽水的年輕人賈瑞特（Malli Jarrett） 和佛納許（ Nathaniel Fornash）去管。賈瑞特說，「在種地方工作真好玩，看著客人進來瞧瞧，彷彿回到過去，跟我講一大堆他們年輕時也曾在這裡工作的往事。」

在西維吉尼亞州格瑞斐斯與菲爾藥局，賈瑞特從汽水噴泉汲出一杯飲料。美聯社
在西維吉尼亞州格瑞斐斯與菲爾藥局，賈瑞特從汽水噴泉汲出一杯飲料。美聯社

美國政府1800年代初發出第一張從噴泉販賣汽水的專利證書，後來藥店在汽水裡添加些補品，當做藥賣。隨著製造技術的進步，汽水「藥劑」的內容與口味也越來越多元，「綠河」、「黑母牛」等品牌紛紛問世。當然，餐點的項目也增加了，客人在等拿藥的時間，正好可以用餐。

1933年，俄勒岡州的葛然慈關藥店（Grants Pass Pharmacy）開始賣汽水。那是藥店汽水噴泉檯生意起飛的年代。貝爾澈（ Michele Belcher）的父母1973年把店面頂過來。繼承藥店的她說，中學開始，她就迷上汽水噴泉，但要更新老設備，又能保住它原有的特色，是不小的挑戰。

她說，「很多老客戶回來時，會和我連絡，或留下條子跟我說，汽水噴泉還在老地方，他們真的感到很窩心。」

但是，時代的變化，讓很多老店開不下去。達拉斯的高地公園蘇打噴泉2012年百年慶，2018年關門；北卡州貝瑟默市中央藥局開業94年後，2021關閉；密西西比州柯林斯的波若姆藥店營業超過150年，也把藥局生意停掉，不過讓汽水噴泉生意繼續下去。

格瑞斐斯講出新世代繼續這項傳承的意義：「我們保存歷史，不是只保存文物，也是保存生活和人際互動的方式。｣

瑞克‧格瑞斐斯（Ric Griffith）站在自家位在西維吉尼亞州「格瑞斐斯與菲...
瑞克‧格瑞斐斯（Ric Griffith）站在自家位在西維吉尼亞州「格瑞斐斯與菲爾藥局」（Griffith & Feil Drug）外。美聯社

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