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巧克力也會變質 愈純能放愈久

編譯尤寶琪／即時報導
巧克力。Image by Alexander Stein from Pixabay
巧克力。Image by Alexander Stein from Pixabay

巧克力，在這世界上擁有許多死忠粉絲；根據巧克力部落格與Podcast網站Dame Cacao，估計2023年全球將吃掉約750萬噸的巧克力，也就是每個人每年約吃了近2磅的巧克力。那巧克力又該怎麼保存、能保存多久呢？

巧克力能放多久？

創辦Kodak Chocolates的甘西亞（Carol Gancia）表示，巧克力種類和儲存方式，會影響巧克力的保質期。固體的黑巧克力，因不含會助長細菌滋生的牛奶，所以可以長時間保存，若未開封可以保存2年，開封則是1年；固體牛奶巧克力未開封則可以保存1年，開封的話則只能放半年，且必須放在陰涼乾燥的地方，最好是密封且避光的容器中。

巧克力會變壞或過期嗎？

不管是什麼形式的巧克力都會有過期的時候，通常最基本型態的巧克力，若在冷藏、黑暗、乾燥的條件下妥善保存，是可以保存一年以上。而導致巧克力變壞的，通常是牛奶、水果和堅果等添加物，因為這些成分都比巧克力更容易變質。Bridgewater Chocolate執行長史托克爾（ Jeff Stoeckel）指出，巧克力最好在達到室溫時食用，但保存則儘可能放在乾冷處，因為處於室溫越久，巧克力品質越容易降低，不見得是壞了，但風味會變差。

怎知道巧克力是否壞了？

通常巧克力壞掉會變色或觸感不對。巧克力廠商Barry Callebaut甜點師傅兼食譜開發員迪耶茲（Martin Diez）說 ，若巧克力變色，例如出現一層白灰色脂肪或顏色變淡，稱為「脂霜」（fat bloom），通常是因存放處溫差太大引起。若摸巧克力有粉粉的感覺，這是因為出現「糖霜」(sugar bloom)，也就是糖因溼氣溶化又結晶所致。

巧克力質地若變得易碎或出現小洞，這是接觸過空氣不新鮮了。若出現不好的味道或難聞的氣味，就表示巧克力已經不適合食用了。

盒裝巧克力能放多久？

盒裝巧克力最好開封後不要放超過90天，因為這類巧克力通常含有易壞的成分，所以最好盡早在過期日之前吃完。

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