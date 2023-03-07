這5種高蛋白營養食物 每天吃也不用怕發胖

每個蛋含6公克蛋白質，吃了還能讓人維持飽足感。取自pexels

很多人擔心高蛋白食物無法讓腰圍縮小，「營養雙胞胎」（The Nutrition Twins）暨體能訓練師拉卡托斯姊妹（Tammy 和 Lyssie Lakatos）建議大家「每天吃」如下5種食物，保證營養又減肥。

第一個就是蛋。每個蛋含6公克蛋白質 ，吃了還能讓人維持飽足感。研究顯示，早餐吃了蛋，整天的卡路里攝入就不用擔心了，這點和貝果麵包不一樣。兩姊妹說，「要讓體脂肪減少，不過量飲食至關重要，這樣，肚皮肥油就不會找上門。」

優格本身就是通腸聖品，它的益生菌構成體內健康的微生物群，除了消脂，還有消炎作用。取自pexels

第二個高蛋白健康食品是希臘優格。每盒希臘優格含16公克蛋白質，減重 、去脂、瘦腰是它的專長，另外，優格本身就是通腸聖品，它的益生菌構成體內健康的微生物群，除了消脂，還有消炎作用。身體發炎就難消脂，更易增肥。

要補充蛋白質和纖維，不妨吃豆蛋白粉做的點心，不但讓你有飽足感，還能保持精力，穩定血糖。Getty Images

第三，豆類蛋白粉，每四分之一杯含23公克蛋白質，要補充蛋白質和纖維，不妨吃豆蛋白粉做的點心，不但讓你有飽足感，還能保持精力，穩定血糖 。拉卡托斯姊妹說，豆蛋白粉不會讓你沒精神、低血糖，促使你渴望吃甜的鹹的東西，這樣你就不會攝入過量的卡路里，加粗你的腰圍。

鮭魚不但美味可口，還能擋住飢餓感。取自pexels

第四，鮭魚。每3盎司鮭魚就有19公克蛋白質，它不但美味可口，還能擋住飢餓感，「研究顯示，常吃鮭魚的人和吃其他魚類的人比起來，減重減得較多，胰島素數量較低，身體更不會發炎。如果胰島素分泌量高，常發炎，更容易增加體重，包括腰圍。」

發過芽的豆子做成的豆腐，抗發炎成分更容易吸收。取自pexels

第五，發芽豆腐（Sprouted tofu）。發過芽的豆子做成的豆腐，每3盎司有11公克蛋白質，是理想的植物性蛋白質來源。想吃素的人，豆腐就是好素材，容易烹調或涼拌。發過芽的豆子的抗發炎成分更容易吸收，這點很重要，因為難消化吸收的食物，會導致維他命B6、B1和D不足，缺這三種維生素又容易造成體重增加和發炎。「既然發炎和肥胖症有關，當然要注意吸收抗發炎的養分。」