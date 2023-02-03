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超級盃還沒開打 雞翅價格已開始「熱身」

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
去年超級盃比賽期間全美共消耗了14.2億支雞翅。取自Shutterstock
去年超級盃比賽期間全美共消耗了14.2億支雞翅。取自Shutterstock

雞翅和美式足球同樣有著悠久的歷史。雖然流行的布法羅雞翅(Buffalo-style wing)可以追溯到1964年，但直到1980年代，雞翅才真正成為主要的休閒小吃。全國養雞委員會表示，美國人不再吃整隻雞，轉而喜歡去骨的雞胸肉，結果雞翅成了廉價的副產品。與此同時，酒吧和餐館開始銷售這項負擔得起的小吃，尤其在轉播體育賽事時。鹹味、辛辣的小吃和數小時的體育節目相結合，證明對啤酒銷售有巨大好處，這種組合歷久不衰、十分受消費者喜愛。

2月12日，當堪薩斯酋長隊和費城老鷹隊爭奪NFL總決賽隆巴迪獎盃(Lombardi Trophy)時，吃雞翅、看足球的獨特美國儀式將達到年度最高峰。數以百萬計的觀眾將在電視前觀看比賽，在他們看電視的同時，很多人將拿著雞翅在啃。近期全國養雞協會將公佈年度預測，推估美國觀眾在今年的大賽期間將消耗多少雞翅。去年這個數字大約為14.2億支翅膀，根據歷史跡象，今年這個數字只會更高。

有一件事是可以肯定的：消費者為這些休閒美食所支付的價格肯定會比平日高。根據農業部的資料，全翅的全國平均零售價現在是每磅2.62美元，比前一周上漲7%，比去年7月上漲近56%。雖然這個價格與2021年5月疫情高峰期創下的每磅3.25美元紀錄還有一段距離，但當時是因為民眾多宅在家，對舒適食物(comford food)的需求前所未有。

在距離比賽還有一段時間，為價格小幅上漲留有充裕的時間。農業部上周五(1月27日)在其最新的雞肉零售報告中指出：下周應該是個引爆期。

由於大賽前需求激增，雞翅價格每年通常會在這個時候上漲，但過去幾年的漲幅尤其大。根據全國養雞協會2018年雞翅報告，在疫情流行前，先前的峰值是2017 年9月每磅 2.13 美元，但到次年1月，平均價格降至每磅1.56美元。然而，去年這個時候，平均價格幾乎是這個數字的兩倍，根據農業部的資料為每磅2.98美元。

其他各種休閒食品的成本也同時在飆升，根據購物網站Pattern 1日發佈的一份報告指出，馬芝拉乳酪條(mozzarella sticks)的價格上漲了27%，墨西哥辣椒捲(jalapeño poppers)上漲了9%，酪梨醬上漲了5%，玉米片上漲了5%。

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