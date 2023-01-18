黑巧克力被驗出重金屬含量超標 但這5種可安心吃

黑巧克力向來被視為比傳統巧克力更健康的替代品。Getty Images

黑巧克力向來被視為比傳統巧克力更健康的替代品，但近期研究顯示，部分品牌的商品重金屬鉛、鎘含量超標。

消費者報告(Consumer Reports)檢測 20多種熱門的黑巧克力棒，發現部分商品含有高濃度的危險重金屬，其中巧克力品牌好時(Hershey)和Trader Joe's 旗下生產的部分巧克力商品已面臨民事訴訟。

消費者報告檢驗發現，Trader Joe's的「Dark Chocolate Lover's Chocolate 85% Cacao」鎘含量超過加州 安全值的2.29倍、鉛含量也超標1.27倍，「Dark Chocolate 72% Cacao」則被驗出鉛含量超標1.92倍；好時生產的「Special Dark Mildly Sweet Chocolate」鉛含量，則有超過加州安全值2.65倍。

食品網站Eat This, Not That!報導，以下五種黑巧克力棒全是「更安全的商品選擇」：

1.Mast有機黑巧克力

紐約Mast兄弟曾被譽為手工巧克力運動先驅，消費者報告指出，Mast的巧克力表現比其他品牌要好，鉛含量最低，鎘含量也低於最大允許量的一半。

2.Taza有機美味黑巧克力

麻州夫妻創辦的Taza宣稱是美國首家建立第三方認證、透過直接貿易採購原料的巧克力廠，其石磨美味黑巧克力的鉛含量在整份報告中排名倒數第二，鎘含量也在安全範圍內。

3.Ghirardelli高純度黑巧克力

加州Ghirardelli是美國最古老的巧克力廠之一，其86%的黑可可巧克力棒的含鉛量排名第三，而鎘含量則為所有「更安全的商品選項」中最低。

4.Ghirardelli高純度黑巧克力片，午夜遐想(Twilight Delight)

Ghirardelli的午夜遐想黑巧片的兩種重金屬含量都在安全範圍內，但其鎘含量為同類產品中最高。

5.法芙娜阿庇諾(Valrhona Abinao)黑巧克力

法國百年老牌巧克力「法芙娜」堅持卓越使命，製造更安全的產品。但法芙娜的85%黑巧克力棒在消費者報告「更安全的商品選項」中，鉛含量最高，鎘含量則比其他商品低。