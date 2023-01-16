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好市多烤雞又中槍 紐約名廚：它糟透了

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好市多烤雞又中槍 紐約名廚：它糟透了

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
好市多熱銷商品烤雞遭紐約名廚David Chang評價為「糟透了」。取自Yelp@Tim Y.
好市多熱銷商品烤雞遭紐約名廚David Chang評價為「糟透了」。取自[email protected] Y.

曾接受紐約時報採訪、以改良式拉麵而知名的Momofuku  Noodle Bar主廚 David Chang ，在他新的一集播客節目中，大力批評了好市多熱銷商品烤雞。 他表示，自己三度前往好市多，對該賣場烤雞的評價是「糟透了」。

韓裔美籍的David Chang解釋說，這項好市多會員最喜歡的食物並沒有調味好，它們簡直不能吃(inedible)。Chang 說，適當的調味很重要的原因是，你可能會在第二天冷著吃，而且冷著吃味道也很好，但好市多的烤雞想必發生了一些「可怕的事情」，讓第二天冷的雞胸肉吃起來更加噁心。

相反，Chang 推薦了總部位於亞利桑納州鳳凰城的 Sprouts 超市售價 7 美元的烤雞，尤其是加州阿罕布拉 (Alhambra) 的那家店，他說，那是他吃過最好的賣場烤雞。

這不是好市多的烤雞第一次受到抨擊，曾有兩名股東控告好市多涉嫌將雞飼養得過大，以至於雞隻死於饑餓、受傷和疾病。同樣地，該公司位於內布拉斯加州的加工廠也因採購合同受到審查，一些雞農認為這些合同對他們不公平。好市多已駁斥了這些指控。

儘管屢遭批評，但好市多的烤雞仍然是它最受歡迎的商品之一，主要原因是未隨通膨起舞、多年不變的4.99美元售價。

好市多烤雞價格如此低，有兩個原因：一是把烤雞當作吸引客人上門的賠錢商品，目的在推動其他銷售；二是好市多擁有垂直整合的供應鏈，例如在內布拉斯加州擁有從雞飼料廠到孵化場和屠宰場，使價格具備競爭優勢。

Chang也承認好市多烤雞的價格很誘人，他開玩笑說，如果他是奉行阿特金斯飲食法 (Atkins diet) 的舉重選手，那麼他就會不停地購買好市多的烤雞。好市多尚未對Chang的批評作出回應。

好市多 內布拉斯加州 韓裔

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