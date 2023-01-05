我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：極右派持續堅決反對麥卡錫 不甩川普喊話

摩根大通：美股現況就像回到「1969年的夏天」

有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店

編譯陳韻涵／即時報導
不少連鎖牛排館在2023年計畫擴大版圖並推出各項活動。取自臉書@STK牛排館
不少連鎖牛排館在2023年計畫擴大版圖並推出各項活動。取自臉書@STK牛排館

1837年於紐約市開張的戴爾莫尼科(Delmonico's)牛排被視為美國首間牛排館，但這間店2020年歇業迄今無重開跡象。一間古老牛排店倒了並不代表牛排餐館業整體走下坡，反而前景可期，以下十間連鎖牛排館2023年計畫擴大版圖並推出各項活動。

1. 德州鮮切牛排(Texas Roadhouse)

德州鮮切牛排2022年的業績年增兩位數，並在許多地方拓點，展店趨勢2023年將持續，可能再開600間店，讓總店數來到900多間。

德州鮮切牛排。取自臉書@Texas Roadhouse
德州鮮切牛排。取自臉書@Texas Roadhouse

2. 黑安格斯牛排館(Black Angus Steakhouse)

黑安格斯牛排館高層換新血並拓展網購宅配業務，2023年業績可能增加數百萬元。全桌邊服務餐廳(FSR)雜誌指出，黑安格斯牛排館2022年只有約30間店，但2023年新店數將迅速增加。

黑安格斯牛排館。取自Shutterstock
黑安格斯牛排館。取自Shutterstock

3. 火狗牛排館(Steakhouse Andiron)

休士頓的火狗牛排館聘請名人主廚馬多納度(Louis Maldonado)和席爾瓦(Mario Da Silva)領導廚房團隊，可望共造成就，成為全美著名餐廳。

火狗牛排館。取自Steakhouse Andiron網站
火狗牛排館。取自Steakhouse Andiron網站

4. STK牛排館(STK Steakhouse)

商業資訊(Business Wire)媒體指出，STK牛排館利潤漸增，2022年第三季收益比2021年同期增加3.5%，但若比較新冠肺炎疫情前的2019年同期，會發現驚人的45.6%收益漲幅。

STK牛排館。取自臉書@STK Steakhouse
STK牛排館。取自臉書@STK Steakhouse

5. 龐德羅莎牛排餐廳(Ponderosa and Bonanza Steakhouse)

龐德羅莎牛排餐廳在全美有數十間餐廳，其經銷模式與拓展計畫將讓這間自助餐式牛排館在2023年拓展更多新店。

龐德羅莎牛排餐廳。取自臉書@Ponderosa and Bonanza Stea...
龐德羅莎牛排餐廳。取自臉書@Ponderosa and Bonanza Steakhouse

6. 都會炙烤(Metropolitan Grill)

都會炙烤以優質乾式熟成牛排和精選葡萄酒聞名，該餐廳最近聘請專家拉臘(Chris Lara)擔任酒部主任，他可望運用數十年經驗拉抬餐廳業績。

都會炙烤。取自臉書@Metropolitan Grill
都會炙烤。取自臉書@Metropolitan Grill

7. 長角牛排館(Longhorn Steakhouse)

長角牛排館已有575間店，2023年可望再拓點。

長角牛排館。取自Shutterstock
長角牛排館。取自Shutterstock

8. 茹絲葵牛排館(Ruth's Chris Steakhouse)

茹絲葵牛排館2022年的銷售額增加且開了新店，2023年可能再開150間店。

茹絲葵牛排館。取自Ruth's Chris Steakhouse網站
茹絲葵牛排館。取自Ruth's Chris Steakhouse網站

9. 48牛排(Steak 48)

48牛排目前在休士頓、費城、芝加哥和夏洛特市設有分店，這間高級餐廳有服裝規定，最便宜的牛排50元起跳，該餐廳的新經理和行政主廚對2023年充滿信心。

48牛排。取自臉書@Steak 48
48牛排。取自臉書@Steak 48

10. 老宅基地牛排館(Old Homestead)

老宅基地牛排館自1868年開業迄今，行銷手法推陳出新，近期甚至推出瘋狂的「通膨特餐」，38盎司的巨大丁骨牛排只要99元。

老宅基地牛排館。取自臉書@Old Homestead
老宅基地牛排館。取自臉書@Old Homestead

2023 德州 休士頓

上一則

布魯克林植物園 16日至2月底周間可自由付費入場

下一則

準備上路吧 2023年家庭旅遊的10個趨勢

延伸閱讀

這具「綠棺」值百萬美金　但德州博物館不展了

這具「綠棺」值百萬美金　但德州博物館不展了
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
休士頓2022年股市領跑全美 獲評選「權力城市指數」榜首

休士頓2022年股市領跑全美 獲評選「權力城市指數」榜首
名人囚犯的聖誕大餐：烤雞、炒飯、牛排

名人囚犯的聖誕大餐：烤雞、炒飯、牛排

熱門新聞

Trader Joe's秉持初衷，以合理價格提供高品質商品。取自Shutterstock

Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣

2022-12-30 10:33
魚缸平均功率220瓦，年耗電220元，雖然不能將魚缸的泵撤走，但可考慮買節能泵。Getty Images

10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費

2023-01-02 09:30
大賣場好市多(Costco)向來以價格便宜著稱，但最近被粉絲列出一長串「訂價過高商品」清單。取自Shutterstock

好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買

2023-01-03 10:19
賺取被動收入方式很多，絕大多數都要繳稅，但有12種被動收入則不需要繳稅。取自pexels

報稅時記住…這12種被動收入不必繳稅

2022-12-30 10:58
根據一項調查，星巴克不是咖啡迷心目中連鎖店的頂尖(top dog) 品牌。路透

抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你

2023-01-02 09:38
利用歲末最後幾天採取行動，可參考專家建議降低聯邦稅。取自pexels

把握年終最後幾天節省聯邦稅 專家提供這5招

2022-12-28 10:37

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年
15歲「最美茱麗葉」被騙拍裸露戲 索償5億元

15歲「最美茱麗葉」被騙拍裸露戲 索償5億元
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪
張藝謀洛杉磯購物照片曝光 這次是真的？

張藝謀洛杉磯購物照片曝光 這次是真的？