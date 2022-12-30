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Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
Trader Joe's秉持初衷，以合理價格提供高品質商品。取自Shutterstock
Trader Joe's秉持初衷，以合理價格提供高品質商品。取自Shutterstock

過去幾年，食品零售市場充滿各種不確定因素，但Trader Joe's (TJ) 一直秉持初衷，以合理價格提供高品質商品，而消費者也喜歡到附近的Trader Joe's，體驗購物的樂趣。從在收銀台接待顧客的友善工作人員，到大方提供樣品和退貨政策，每個細節都是為了取悅消費者——其中包括貨架上陳列的誘人商品。

以下是Trader Joe’s在2022年最讓消費者津津樂道的商品，它們或是全新推出的新鮮貨，或是架上的長銷品，但無論屬於哪一種，都給Trader Joe’s的顧客帶來了無比的歡樂。

墨西哥辣椒、檸檬和洋蔥調味醬。取自Reddit@Trader Jose's
墨西哥辣椒、檸檬和洋蔥調味醬。取自[email protected] Jose's

1. 墨西哥辣椒、檸檬和洋蔥調味醬

你或許聽過某些喜愛貝果 (Bagel) 人士的狂熱行徑，而Trader Joe’s這款調味醬(Crunchy Jalapeño Lime & Onion Seasoning Blend)的愛好者，也同樣熱切地嘗試各種方法，來使用這款夏季新推出的商品，為他們的食物增添勁辣風味。

Reddit網站上有人建議將TJ的這款調味醬抹在烤雞翅上，或加在炸魚玉米餅中，或是做為烤鮭魚的醃料；但別讓這些建議，限制了你的想像力。

這款調味醬雖然目前缺貨，但基於它受歡迎的程度，或許2023年夏天會再度在貨架上看到它。

韓國素烤牛肉片。取自Reddit@Trader Jose's
韓國素烤牛肉片。取自[email protected] Jose's

2. 韓國素烤牛肉片

不僅素食者對Trader Joe’s在今年8月首次亮相的多汁、素烤肉片大為驚艷，連肉食者也對它讚不絕口。這款素烤牛肉片(Korean Beefless Bulgogi)是用大豆製成，再採用傳統方式，以醬油、梨汁、大蒜、生薑、糖和蔥醃製。

Reddit的網友表示，這項食品不僅值得購買放在冰箱儲存，甚至比真的牛肉更好吃。有人說，「我昨天拿這個去結帳時，收銀員說她一直看到人們買這個商品，還在想它到底有何優點。我介紹了它的好處，她也興奮地想來嘗試了一下。」另一位網友說，「我喜歡牛肉的味道，但我討厭要咀嚼，即使是煮到軟嫩適中，對我來說也幾乎無法食用。這款素烤牛肉片太棒了，它放入嘴裡就融化，太好了！」

Trader Joe's目前有大批素食產品可供選擇，不妨將這款素烤牛肉加入購物清單，每包售價4.49美元。

夢幻藍莓冰棒。取自Trader Jose's網站
夢幻藍莓冰棒。取自Trader Jose's網站

3. 夢幻藍莓冰棒

夏天時，沒有什麼比用新鮮的當令水果製成的冰棒更好吃的了，這款夢幻甜點(Blueberry Dream Frozen Dessert Bars)一推出，立刻成為所有社群媒體熱議的焦點。

網友@traderjoeslist 6月在IG發布了這款新的冰品，獲得超過13000個粉絲按讚。網友說，這款藍莓冰棒讓你的味蕾夢想成真，它沒有使用任何香料，只有100%來自水果的原味。

許多人對這款新的冰棒印象深刻，有人說，「天哪！有史以來吃過最好的冰棒。對我來說，味道比我最喜歡的冰淇淋更棒」、「我和我先生都對這款好吃的冰棒感到震驚，唯一要注意的是，如果你不喜歡太甜，可能會發現它含糖量頗高。」

在下個夏天來臨時，別忘了在冰箱多放些這款藍莓冰棒。

即飲波霸奶茶。取自Trader Jose's網站
即飲波霸奶茶。取自Trader Jose's網站

4. 即飲波霸奶茶

波霸奶茶是來自臺灣、加入珍珠粉圓的調味茶飲，在過去幾年中已風靡全世界。好市多於2022年3月引進波霸奶茶，8月Trader Joe's也跟進。IG用戶說，他看到這款產品一上架，沒多久就從貨架上消失了。另一位網友說，「我看到人們蜂擁而至搶購這款商品」。

在飲料店一杯波霸奶茶大約要5美元，這盒4包裝的即飲波霸奶茶(Instant Boba Kit)售價5.49美元，而且不用等待、立即可以飲用。此外，它附有一根環保的紙吸管，在家就可以享受在咖啡館般的體驗。

奶油南瓜起司通心麵。取自Trader Jose's網站
奶油南瓜起司通心麵。取自Trader Jose's網站

5. 奶油南瓜起司通心麵

這款秋季限定的麵食奶油南瓜起司通心麵 (Butternut Squash Mac & Cheese)推出幾年以來，收穫不少粉絲的心。食用方便的這款通心麵，將巧達乳酪、帕瑪森起司和高達奶酪與奶油南瓜泥混合，加入大蒜、洋蔥粉、芥末籽和香料調味，再與通心麵拌勻。

有消費者試圖模仿這款通心麵的配方，希望一整年都可以吃到它。一位Reddit的網友說，「哈哈，我打算去補貨了，幸好它們沒有被放回倉庫。吃了這道美味，讓我感覺秋天就在眼前。」

黑胡椒乳酪義式麵疙瘩。取自Trader Jose's網站
黑胡椒乳酪義式麵疙瘩。取自Trader Jose's網站

6. 黑胡椒乳酪義式麵疙瘩

Trader Joe's的cacio e pepe系列商品流行趨勢，似乎看不到盡頭。自從加入這個義大利熱門品牌以來，已經陸續上架了幾款熱門商品，包括多功能醬汁、義大利麵和乳酪玉米點心。

今年7月，消費者發現這款新推出的黑胡椒乳酪義式麵疙瘩(Cacio e Pepe Gnocchi)，立刻大為讚賞。IG用戶@traderjoeslist發布這款商品的訊息，獲得近3萬個讚。一位網友留言說，「今天嘗試了，大家都喜歡它！」

迷你冰淇淋甜筒。取自Trader Jose's網站
迷你冰淇淋甜筒。取自Trader Jose's網站

7. 迷你冰淇淋甜筒

TJ不斷開發迷你冰淇淋甜筒的新口味，所以可以肯定的是，每年都會登上熱門排行榜。唯一的問題是：在這段時間哪種口味最受消費者歡迎？答案是今年秋天回歸的南瓜薑餅口味的冰淇淋甜筒 (Hold the Cone! Mini Ice Cream Cones)。

薑餅甜筒內塞滿南瓜冰淇淋，上面再鋪層巧克力，2017年在TJ的官方IG上首次亮相，此後有無數粉絲將這款迷你冰淇淋甜筒視為他們的最愛。你可能會想，這批冰淇淋甜筒賣完後、在下一個秋天來臨前，還有甚麼口味的冰淇淋甜筒可吃？不用擔心，至少限量版的薄荷口味，在年底假期間都可以吃到。

宮保雞丁。取自Trader Jose's網站
宮保雞丁。取自Trader Jose's網站

8. 宮保雞丁

這道中國經典菜色的冷凍即食產品，從2016年即在TJ上架，但直到最近才受到許多關注。有人說它打敗了2021年被評為客戶最愛的橙汁雞丁 (Mandarin Orange Chicken)。

這份宮保雞丁(Kung Pao Chicken)套餐共有四份，成分為冷凍雞肉、雞蛋、薑汁醬油、蔬菜和花生，售價5.99 美元。

霹靂辣醬
霹靂辣醬

9. 霹靂辣醬

由於消費者對霹靂辣醬(Peri-Peri Sauce)的熱愛，Trader Joe's在去年引進這款商品。熱發酵的辣椒，少許檸檬、大蒜，再加上一些辣椒片，讓這款辣醬被成為「與一切相配的醬汁」。

一位網友說，「我先生為這款辣醬癡迷。第一次嘗試時，我用這個醬來醃雞胸肉，經過一夜再烤，並用更多的霹靂辣醬作為蘸料。現在，他會找藉口把任何食物都放進去。」

霹靂辣醬可用來醃肉，或是蘸薯條吃，每瓶3.29美元。Trader Joe's全年都有賣，只要你受得了那股辣勁，隨時都可以買得到。

迷你香菜雞肉餛飩。取自Trader Jose's網站
迷你香菜雞肉餛飩。取自Trader Jose's網站

10. 迷你香菜雞肉餛飩

冬日裡，沒有什麼比一碗可口的熱湯更棒了，可讓你從內到外都暖和起來。這款美味的迷你香菜雞肉餛飩(Cilantro Chicken Mini Wontons)在3月上架時引起了TikTok網友的關注，因為它們可迅速、簡單端上餐桌，即時享受一頓美味餐點。

一包內約有36個一口大小的餛飩，售價2.99美元。根據TJ的產品頁面和Reddit網友回饋，目前商品可能供不應求，購買時最好詢問TJ工作人員，確認是否有貨。

切達乳酪醬。取自Reddit@Trader Jose's
切達乳酪醬。取自[email protected] Jose's

11. 切達乳酪醬

Unexpected的切達乳酪曾被評為Trader Joe's最受歡迎的乳酪。幸運的是，該廠商擴大了乳酪生產線。去年9月推出這款切達乳酪醬(Unexpected Cheddar Cheese Spread)，現在可以將這款乳酪醬放到熟食冷肉盤 (charcuterie board)上，作為各種食物的蘸醬。

一名網友留言說，「我今天拿它與南瓜脆片搭配…完美！」另一位Reddit網友說，「我在乳酪通心麵中放了一湯匙，真好吃！」九盎司裝的這款商品，售價4.99美元。

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